A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje a nomeação de Tim Bhatt para o recém-criado cargo de diretor de informações (CIO, na sigla em inglês), com vigência a partir do dia 7de dezembro. Ele passará a integrar a equipe de liderança executiva da empresa. O Sr. Bhatt, que atua como diretor de tecnologia (CTO) da Moody’s Ratings desde 2018, manterá também essa função.

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Timothy Bhatt, Chief Information Officer, Moody's

Como CIO, ele liderará a estratégia de tecnologia corporativa, a implementação de IA e a segurança da informação na empresa, sendo responsável pelos serviços e operações de tecnologia, bem como pelas equipes de cibersegurança. Ele promoverá a modernização das operações da empresa, integrando experiência humana, dados confiáveis e agentes de IA para reformular os fluxos de trabalho corporativos e transitar os agentes de IA do estágio experimental para o cotidiano operacional. Além disso, o Sr. Bhatt continuará como diretor de tecnologia da Moody’s Ratings, cargo no qual lidera as áreas de infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de aplicações, gestão de dados, gestão de produtos digitais e riscos de TI.

“Tim é um líder profundamente técnico que realizou um trabalho excepcional modernizando a tecnologia que impulsiona nosso negócio de Ratings”, disse Rob Fauber, presidente e diretor executivo da Moody’s Corporation. “Ele combina um histórico comprovado de implantação de IA e transformação tecnológica com experiência prática liderando segurança cibernética e da informação. Conto com o Tim para levar essa mesma abordagem de plataforma e ambição técnica a toda a Empresa, ajudando-nos a repensar como o trabalho é realizado, colocar dados confiáveis e agentes de IA nas mãos de nossas equipes e criar uma organização mais conectada, produtiva e ágil. Ele entende que precisamos avançar mais rápido enquanto fortalecemos a segurança, a resiliência e a disciplina operacional que são essenciais para nossa Empresa.”

Com quase três décadas de experiência em liderança tecnológica no setor de serviços financeiros, o Sr. Bhatt é um executivo de destaque. Na Moody’s Ratings, como diretor de tecnologia (CTO), ele liderou a modernização da infraestrutura e das aplicações tecnológicas da empresa, com a migração para uma plataforma baseada em nuvem e equipada com inteligência artificial para dar suporte aos fluxos de trabalho em toda a organização. Sua liderança contribuiu para a construção de uma base tecnológica mais moderna, escalável e segura.

Antes de ingressar na Moody’s, Bhatt trabalhou por quase dez anos na Ally Financial, onde ocupou os cargos de diretor de tecnologia, diretor de segurança da informação e arquiteto-chefe corporativo. Iniciou sua carreira ocupando cargos de liderança na área de tecnologia no Bank of America e no JPMorgan Chase.

Bhatt é bacharel em engenharia da computação pela Lehigh University e mestre em engenharia de software pelo Pennsylvania State University – Great Valley Graduate Center.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

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