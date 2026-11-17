BARRA, Brasil, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Peirot (peirot.com), empresa de cultivo sustentável de cacau e coco, anunciou hoje que sua operação de cacau ultrapassou 100 hectares, com meta de longo prazo de 1.000 hectares. A empresa planeja plantar até 200 novos hectares em 2027.

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A Peirot alcançou esse marco no semiárido baiano, longe das condições tradicionalmente associadas ao cultivo de cacau. Irrigação de precisão, monitoramento contínuo, seleção de plantas e manejo agronômico com inteligência artificial permitem que a equipe responda de perto às necessidades das plantas, economizando água e energia. O resultado é uma produtividade otimizada em uma região que poucos consideravam viável para o cacau.

“Ultrapassar 100 hectares mostra que os sistemas que estamos desenvolvendo podem sustentar um crescimento contínuo”, afirmou o Dr. Ido Schechter, CEO da Peirot. “Nosso objetivo de longo prazo são 1.000 hectares, com a mesma disciplina, precisão e foco em qualidade que nos trouxeram até aqui. Estamos construindo um modelo capaz de tornar a produção de cacau mais previsível, resiliente e escalável.”

O planejamento da expansão considera o uso da água, a saúde do solo, a eficiência energética e a biodiversidade. A produção ética na Peirot começa pelas pessoas: a empresa contrata nas comunidades vizinhas, oferece treinamento e desenvolvimento profissional contínuos e mantém um forte foco em segurança do trabalho.

“Crescimento e sustentabilidade precisam avançar juntos”, disse Gleise de Melo, Diretora de Sustentabilidade da Peirot. “À medida que continuamos a expandir, nossa responsabilidade é garantir que essa expansão fortaleça a operação sem comprometer o meio ambiente ou as pessoas ao nosso redor.”

Diante da variabilidade climática, das doenças e da volatilidade de oferta no setor global, a produção resiliente e sustentável é cada vez mais importante para o futuro do cacau.

“Nossa ambição não é simplesmente produzir mais cacau”, acrescentou Schechter. “É continuar aprimorando a forma como o cacau é cultivado, mostrando que escala, sustentabilidade e inovação podem caminhar juntas.”



Sobre a Peirot

A Peirot cultiva cacau ético e sustentável em escala no semiárido da Bahia. Por meio de irrigação de precisão, monitoramento com inteligência artificial, gestão responsável de recursos e investimento em sua equipe e nas comunidades locais, a Peirot está transformando a forma como o mundo cultiva cacau.

Contato para imprensa

Tal Bar Dor, COO

tal@peirot.com | +55 (71) 99981-1716

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Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/91893674-e8ff-4113-bfea-b9482cd93d99/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9877950)