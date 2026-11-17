Depois de superar R$ 800 milhões em vendas, o Lagom Perequê, da GT Home & ABC, prepara uma nova etapa de comercialização com VGV de mais de R$ 700 milhões em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina. Com VGV total estimado em R$ 3,5 bilhões e masterplan de 123 mil m², o empreendimento prevê seis torres residenciais e uma de uso misto. A nova fase inclui apartamentos nos andares mais altos do empreendimento e uma configuração inédita no projeto, com unidades de 80 m², duas suítes e duas vagas de garagem. O empreendimento fica em um município que lidera o volume de lançamentos imobiliários em SC pelo terceiro ano consecutivo, segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica.

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“Estamos entrando em uma nova fase de um projeto que já demonstrou forte capacidade comercial. Mais de R$ 800 milhões foram vendidos até aqui e, em uma das nossas mobilizações, chegamos a R$ 76 milhões em apenas dois dias. Agora ampliamos a oferta com um produto pensado para uma demanda específica e estruturamos uma campanha com metas claras e incentivos ligados diretamente ao desempenho. Em um mercado mais seletivo, produto, localização, estratégia comercial e capacidade de execução precisam funcionar juntos”, afirma Inácio Thomé, CEO da GT Home & ABC.

Levantamento da DWV, plataforma de dados do mercado imobiliário, identificou que, em outubro, não havia nenhuma unidade à venda com configuração equivalente entre 70 e 95 m², no Perequê, em Porto Belo, e em Itapema, na faixa analisada de até 100 metros do mar.



Mais de 90 mil m² preservados junto à Lagoa do Perequê

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Além da nova etapa residencial, o Lagom mantém como uma das principais características do masterplan a relação com a área natural do entorno. Dos 123 mil m² do projeto, cerca de 90,7 mil m² estão ligados à preservação ambiental junto à Lagoa do Perequê e ao Parque Natural Municipal da Lagoa do Perequê. O empreendimento terá ainda 32 mil m² de lazer distribuídos em 57 ambientes e reunirá áreas de convivência, esporte, descanso e apoio à rotina dos moradores.