A Mitsubishi Power Americas, Inc. realizou hoje uma cerimônia de inauguração para comemorar a abertura de sua nova sede corporativa em Lake Mary, na Flórida. Com aproximadamente 192 mil pés quadrados, as instalações reunirão funções corporativas, a engenharia de sistemas de nova geração e recursos adicionais de atendimento ao cliente, com espaços especialmente projetados para trabalho, colaboração, treinamento e interação com os clientes. As novas instalações substituirão os atuais escritórios da Mitsubishi Power em Lake Mary, ampliando o campus e consolidando a presença da empresa na região central da Flórida, onde se encontram o Centro de Serviços de Orlando, o Centro de Distribuição de Lake Nona e a Sede de Serviços de Geração de Energia.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261116442768/pt/

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“É uma honra construir uma nova sede para a próxima geração da Mitsubishi Power Americas. Nós queríamos criar um espaço que refletisse a nossa identidade e que permitisse que as nossas equipes trabalhassem de maneira colaborativa, inovassem e contribuíssem para que todos alcançassem o seu melhor desempenho”, afirmou Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas. “Atender às necessidades energéticas do futuro com segurança, preços acessíveis e confiabilidade é o grande desafio e a grande oportunidade desta geração. Tenho orgulho de saber que a história dessa transformação será escrita entre estas paredes.”

“A Flórida Central é líder global em inovação energética, e a Mitsubishi Power Americas está no centro disso há décadas no Condado de Seminole”, disse Rebekah Arthur, presidente e CEO da Seminole County Chamber. “Esse investimento da Mitsubishi Power em nossa comunidade é essencial à medida que buscamos ampliar ainda mais nossa liderança em inovação energética, e somos imensamente gratos pela escolha de expandir sua sede em Lake Mary.”

Localizada na 730 Primera Blvd., em Lake Mary, na Flórida, a nova sede reúne as equipes corporativas em um campus consolidado, projetado para fortalecer a conexão, o aprendizado e a colaboração. O local conta com escritórios, estações de trabalho, salas de conferência e reuniões, espaços para executivos, salas de diretoria, áreas de colaboração para funcionários e um amplo centro de treinamento. Sete espaços flexíveis de treinamento podem ser combinados para acomodar eventos com capacidade para aproximadamente 700 pessoas. Uma área dedicada à experiência do cliente oferecerá um espaço interativo de boas-vindas aos visitantes. O campus também inclui um clube de cerca de 1.400 m² com áreas de ginástica, alimentação e reuniões. O desenvolvimento do campus como um todo continuará até 2027, com uma abordagem em fases que aumentará a capacidade de engenharia de sistemas de nova geração, projetos e recursos de suporte ao comissionamento.

A presença da Mitsubishi Power na Flórida Central remonta a 2001, quando a empresa inaugurou seus primeiros escritórios nos Estados Unidos, em Orlando, com uma equipe de seis funcionários. Desde então, a empresa cresceu para mais de 1.500 funcionários na região e mais de 3.500 nas Américas. Ela também construiu mais de 1,2 milhão de metros quadrados de espaço fabril nos Estados Unidos e viu sua capacidade instalada e adjudicada aumentar de 2,5 GW para 52 GW.

“A história da Mitsubishi Power Americas está indissociavelmente ligada à região da Grande Orlando. É um local incrível para se estabelecer há mais de 25 anos e esperamos continuar nossa trajetória aqui nas próximas décadas”, afirmou Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas.

A inauguração da nova sede da Mitsubishi Power Americas ocorre em um momento de crescimento contínuo para a Mitsubishi Power, que anunciou no mês passado a expansão de suas instalações da Savannah Machinery Works — um importante centro de fabricação e serviços nos Estados Unidos para turbinas a gás de última geração, turbinas a vapor e equipamentos de geração de energia. Ambas as unidades representam componentes essenciais da estratégia mais ampla de investimentos da Empresa nas Américas, que também inclui a inauguração da sede recém-ampliada da Power Generation Services, em Orlando, com expansões adicionais planejadas até 2028.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) vem criando um futuro que funcione para as pessoas e o planeta mediante tecnologias e soluções inovadoras de geração de energia. Nossos mais de 3.500 funcionários se dedicam a capacitar os clientes na geração de energia e a oferecer soluções inovadoras nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, a vapor e aeroderivadas; sistemas de geração de energia e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; controles ambientais; e serviços. Também oferecemos soluções que utilizam a operação autônoma de usinas de energia com IA.

A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e fabricação que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informações, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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