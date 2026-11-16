A The Rock-It Company, líder global em logística de eventos ao vivo e de mercadorias de luxo, anunciou a abertura de um novo escritório regional em Nashville, Tennessee, reforçando sua presença em um dos mercados culturais e de música ao vivo mais importantes do mundo. O escritório de Nashville reúne a plataforma completa da Rock-It com escritórios exclusivos para a Rock-It Cargo, Rock-It Sports, CARS by Rock-It e DIETL by Rock-It, atendendo a um polo regional para o portfólio mais amplo da empresa de soluções de logística especializada.

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The Rock-It Company office in Nashville, Tennessee

"Nashville é uma parte central do nosso negócio há décadas, e vemos uma oportunidade imensa em continuar seu desenvolvimento a partir dessa base", afirmou Daniel Rosenthal, presidente e CEO da The Rock-It Company. "Nossa parceria de longa data com a organização Rock, combinada com a expertise e os relacionamentos que as nossas equipes construíram na região, nos coloca em uma forte posição para crescer. Ao reunir mais dos nossos negócios em um espaço compartilhado, estamos criando maiores oportunidades para colaborar, fortalecer os relacionamentos com o cliente e expandir os serviços que fornecemos".

A empresa mantém uma conexão forte com Nashville, com um histórico que apoia as turnês globais de shows de country e rock há décadas, entregando turnês de larga escala de Nashville às várias cidades ao redor do mundo. Essa conexão foi ainda mais fortalecida pela aquisição em 2025 da Horizon Entertainment Cargo (reconhecida hoje como Rock-It Cargo 615), especialista sólida em logística de turnês de shows de música com um foco no talento de Nashville.

Localizada no Rock Nashville, campus de produção ao vivo recém-criado, dedicado a ensaios, montagem de palco e serviços de apoio a turnês, o novo escritório fortalece a estreita relação da empresa com a Rock Lititz, onde a Rock-It Cargo está presente desde 2016.

Sobre a The Rock-It Company

A The Rock-It Company é líder global em logística especializada de missão crítica, confiada para transportar ativos insubstituíveis e impulsionar experiências extraordinárias nas áreas de eventos ao vivo e mercadorias de luxo. Com base em um legado de 48 anos, a Rock-It oferece agenciamento de carga multimodal, planejamento logístico para eventos, embalagem e armazenamento especializados, serviços aduaneiros e de carnê ATA, seguros, suporte no local, entre outros.

A Rock-It gerencia a logística por trás de turnês de shows, dos principais eventos esportivos, produções de radiodifusão, filme e mídia, eventos experenciais e transporte e proteção de obras de arte e automóveis de luxo. Com acesso a mais de 160 países e com mais de 10.000 missões todos os anos, a Rock-It atende a uma diversa lista de parceiros, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2026, Pebble Beach Concours D’Elegance®, RM Sotheby’s, Art Basel Miami Beach, os principais fabricantes originais de hipercarros, diversos comitês olímpicos, ligas e federações, além de outras marcas e artistas de destaque ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de imprensa

Angus Brown

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angus.brown@rockitcompany.com