A InterSystems, fornecedora de tecnologias de dados que sustentam mais de um bilhão de registros de saúde em todo o mundo, anunciou hoje que atuará como parceira de lançamento do Gemini para a área da saúde, do Google Cloud. Por meio dessa colaboração, o Gemini para a área da saúde se conectará ao servidor InterSystems IRIS FHIR Model Context Protocol (MCP), permitindo que organizações de saúde deem a assistentes e agentes de IA acesso governado a dados no padrão FHIR.

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A integração unirá as capacidades do Gemini, do Google Cloud, ao acesso a dados baseado em padrões oferecido pelo InterSystems IRIS FHIR MCP. O InterSystems FHIR MCP disponibiliza o protocolo aberto Model Context Protocol diretamente a partir de um endpoint FHIR, permitindo que clientes compatíveis com MCP descubram e utilizem ferramentas FHIR para pesquisar, ler, criar, atualizar e gerenciar dados de saúde.

“Organizações de saúde buscam formas práticas de aplicar IA aos seus dados sem comprometer a segurança, a governança ou a interoperabilidade”, afirmou Don Woodlock, presidente da InterSystems. “Ao conectar o Gemini para a área da saúde ao InterSystems IRIS FHIR MCP, estamos estabelecendo uma ponte confiável entre a IA avançada e as informações de saúde das quais essas organizações dependem.”

“A transição de chatbots passivos para fluxos de trabalho baseados em agentes depende inteiramente da interoperabilidade. Um agente de IA é tão seguro e competente quanto o fluxo de dados que o alimenta”, disse Aashima Gupta, diretora geral global para a área da saúde no Google Cloud. “A parceria com a InterSystems ancora o Gemini para a área da saúde na base da infraestrutura global de dados de saúde, transformando registros médicos estáticos em inteligência ativa e governada, que opera com segurança no ponto de atendimento ao paciente e além dele.”

Sobre a InterSystems

A InterSystems, fornecedora de tecnologias de dados, oferece uma base unificada para aplicações de próxima geração voltadas aos setores de saúde, finanças, manufatura e cadeia de suprimentos, atendendo clientes em mais de 80 países. Nossas plataformas de dados resolvem problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações ao redor do mundo, ajudando a liberar o potencial dos dados e permitindo que as pessoas os compreendam de maneiras criativas. Fundada em 1978, a InterSystems tem compromisso com a excelência, oferecendo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, a clientes e parceiros em todo o mundo. Uma empresa de capital fechado com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems conta com 38 escritórios em 28 países. Para mais informações, acesse InterSystems.com/br.

O texto no idioma original deste comunicado é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem ser confrontadas com o texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261110183927/pt/

Contato de Relações Públicas da InterSystems:

Zach Keating

pr@intersystems.com

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