As cinco tendências emergentes que devem moldar a cultura da coquetelaria em 2027 foram reveladas hoje na oitava edição anual do Relatório de Tendências de Coquetelaria da Bacardi, publicado pela Bacardi Limited — a maior empresa internacional de capital fechado do setor de bebidas alcoólicas. Criado em colaboração com a consultoria de prospecção estratégica The Future Laboratory (TFL), o relatório combina pesquisas globais com consumidores, percepções de bartenders e perspectivas do setor para explorar a evolução da experiência com coquetéis. O documento também revela quais coquetéis os consumidores com idade legal para beber pretendem pedir em bares e estabelecimentos ao redor do mundo ao longo de 2027.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261116892867/pt/

The Bacardi Cocktail Trends Report explores how flavor, hospitality and human recommendations will shape the drinks experience in 2027.

“Há gerações, a Bacardi acompanha de perto as novidades no universo das bebidas. Ao combinar insights de equipes de bares e estabelecimentos renomados com pesquisas e dados de consumidores de todo o mundo, o Relatório de Tendências de Coquetelaria da Bacardi aponta os caminhos para as tendências emergentes sobre como, o quê e onde as pessoas beberão”, afirma Shervene (Shev) Blackburn, diretora global de Advocacy e Experiência da Bacardi. “Para 2027, um sinal importante é que a descoberta de coquetéis continua sendo um processo profundamente humano. Mesmo em um mundo cada vez mais digital, ainda buscamos inspiração em pessoas em quem confiamos — especialmente nos bartenders — para decidir o que experimentar em seguida.”

“Em um mundo de escolhas infinitas, a próxima grande novidade não se resume a um único elemento. O valor está sendo criado nas conexões entre pessoas, sabores e ideias — em quem escolhemos para confiar, no que reinterpretamos e nas experiências que compartilhamos”, diz Martin Raymond, cofundador do The Future Laboratory. “Para as marcas de bebidas, a oportunidade em 2027 não é apenas prever o que virá a seguir, mas compreender as forças culturais que explicam por que isso é relevante.”

Confira cinco macrotendências que moldarão a cultura da coquetelaria em 2027:

1. GEN REMIX (Geração Remix)

O passado ganha uma nova roupagem. Para a Geração Z, os clássicos podem parecer descobertas inéditas, prontas para serem reinterpretadas com novos sabores e técnicas. Mais da metade (56%) dos entrevistados na pesquisa Bacardi Global Brand Ambassador Survey (GBAS) observam um equilíbrio entre preparos clássicos e coquetéis mais complexos. Assim como um excelente remix musical, essas bebidas ganham uma nova expressão nas mãos de uma nova geração . O consumo de bebidas alcoólicas, por sua vez, tornou-se um fenômeno multigeracional: dados da IWSR (julho de 2026) indicam que 81% dos *millennials*, 77% da Geração X e 74% da Geração Z consomem bebidas alcoólicas.

2. IMERSÃO NO UNIVERSO DAS BEBIDAS (DRINKSVERSE)

Nos bares, cada detalhe — da bebida ao design — contribui para uma experiência de escapismo. Por meio de design imersivo, arte interativa e storytelling, os estabelecimentos encontram novas formas de transportar os clientes para além do cotidiano. De fato, 57% dos participantes da pesquisa Bacardi Global Consumer Survey (GCS) desejam que o bar funcione como uma fuga para outro mundo. Paralelamente, o Happy Hour está se transformando emHype Hour, trazendo uma nova energia e entretenimento ao tradicional momento de descontração após o trabalho.

3. SABOR INFINITO

Sabores que desafiam as palavras. À medida que o paladar se torna mais aventureiro, os coquetéis passam a combinar sabores, texturas e técnicas inesperadas, dando origem a um novo vocabulário gastronômico. Por meio de técnicas avançadas — como clarificação, carbonatação, ajuste de acidez e fat-washing — os mixologistas elevam a experiência do sabor, criando fusões culinárias empolgantes e formatos inovadores. As técnicas podem ser complexas, mas o resultado é simples: uma bebida deliciosa que faz com que sabores familiares pareçam surpreendentes.

4. A ARTE DE RECEBER

Você vai pelo coquetel, mas fica pela hospitalidade. Coquetéis excepcionais atraem os clientes; uma hospitalidade de excelência faz com que eles queiram ficar. A fronteira entre receber convidados em casa e a experiência em um bar está cada vez mais tênue, com ambos os universos servindo de inspiração um para o outro. Cerca de 60% dos entrevistados na pesquisa Bacardi GBAS afirmam que os estabelecimentos estão cuidando de toda a jornada do cliente, fazendo com que os consumidores se sintam "recebidos" — como convidados — em vez de apenas "servidos". Ao mesmo tempo, o ato de receber em casa incorpora elementos dos bares, utilizando destilados super-premium, copos e taças marcantes, além de apresentações personalizadas que elevam o nível da ocasião.

5. NOVAS REDES DE DESCOBERTA DE BEBIDAS

A descoberta por meio de outras pessoas é o novo mecanismo de busca. Amigos de confiança, familiares e bartenders são os principais impulsionadores da descoberta de coquetéis em todo o mundo. Com 95% dos bartenders relatando que os clientes seguem suas recomendações, o profissional atrás do balcão continua sendo uma influência poderosa na escolha da bebida. Com uma média de aproximadamente 11.000 recomendações por bartender ao ano, essa influência humana pode apresentar aos consumidores novos coquetéis, sabores e marcas em grande escala. Para que essa influência continue crescendo, os bartenders afirmam precisar de mais oportunidades para se conectar, aprender e se desenvolver, apontando o networking (69%) e o desenvolvimento profissional (67%) como algumas de suas principais necessidades.

O que o mundo estará bebendo em 2027. De acordo com a Pesquisa Global de Consumidores da Bacardi (Bacardi Global Consumer Survey), estes são os 10 coquetéis que consumidores com idade legal para beber (LDA, na sigla em inglês) ao redor do mundo dizem que pedirão no próximo ano:

Margarita Mojito Piña Colada Spritz Whisky com Coca-Cola® Rum com Coca-Cola® Vodka com limonada Vodka com água com gás Tequila Sunrise Gin Tônica

Faça o download do relatório completoBacardi Cocktail Trends Report 2027 para uma análise mais aprofundada das cinco tendências, os insights por trás delas e o que os consumidores estarão pensando, escolhendo e bebendo.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional de capital fechado do setor de bebidas alcoólicas, produz, comercializa e distribui destilados e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited compreende mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodka GREY GOOSE®, o uísque escocês (blended scotch) DEWAR’S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, os vermutes e vinhos espumantes MARTINI®, a tequila CAZADORES® (feita com 100% agave azul), além de outras marcas líderes e emergentes, como o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 164 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited — uma empresa de propriedade familiar — conta atualmente com mais de 7.000 colaboradores, opera unidades de produção em 10 países e territórios, e comercializa suas marcas em mais de 160 mercados. O termo "Bacardi Limited" refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou no siga no LinkedIn e Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Jessica Merz, Vice-Presidente de Comunicação Corporativa Global

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