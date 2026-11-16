A adoção de práticas ambientais, sociais e de governança ainda representa um desafio para muitas empresas. Mais do que estabelecer compromissos institucionais, colocar essas iniciativas em prática exige rever processos, avaliar fornecedores e considerar os impactos das escolhas feitas na rotina do negócio.

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A sigla ESG, do inglês Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), reúne critérios utilizados para avaliar a atuação das empresas nessas três dimensões. Na prática, isso envolve desde a gestão de resíduos e o uso de recursos até as relações com colaboradores, fornecedores e demais públicos envolvidos nas atividades da organização.

Na dimensão ambiental, algumas iniciativas podem começar pela própria operação, como a separação adequada de resíduos, a identificação de materiais recicláveis e a avaliação dos insumos utilizados no cotidiano. A escolha de produtos feitos com materiais reciclados ou recicláveis também pode fazer parte desse processo, desde que esteja alinhada a uma estratégia mais ampla de sustentabilidade.

Nesse contexto, a comunicação corporativa é uma das áreas em que as empresas podem avaliar alternativas de materiais. A FuturaIM, gráfica online com atuação nacional, destaca opções de impressos produzidos em papel reciclato, como o cartão de visita em reciclato e os folhetos no mesmo material.

O cartão de visita pode ser utilizado em reuniões, eventos e ações comerciais, enquanto os folhetos atendem à divulgação de produtos, serviços, promoções e eventos. Esses materiais permitem que empresas considerem a composição do papel na hora de definir seus impressos institucionais.

Além dos materiais gráficos, itens como canetas ecológicas e ecobags também podem integrar ações de comunicação e relacionamento. São alternativas que podem ser consideradas na montagem de kits de boas-vindas para novos colaboradores, em iniciativas internas e na distribuição de brindes.

Victor Nakamura, coordenador de marketing da FuturaIM, destaca a procura por produtos associados a essas iniciativas. “As canetas ecológicas, ecobags e folhetos são alguns dos produtos com maior procura quando falamos de reciclato. Para empresas que adotam as práticas ESG e querem um ambiente de trabalho mais sustentável, elas podem ser uma excelente opção de impressos gráficos”, afirma.

A escolha de materiais é apenas uma das frentes possíveis de atuação ambiental. Para incorporar os princípios ESG de maneira consistente, as empresas precisam considerar também a origem dos insumos, os processos de produção, o descarte e o impacto de suas operações. Assim, a seleção de impressos e outros materiais pode fazer parte de um conjunto de decisões voltadas à gestão mais responsável do negócio.

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A FuturaIM também destaca a importância de considerar a sustentabilidade nas escolhas relacionadas à produção gráfica e reforça seu compromisso em oferecer alternativas de personalização que atendam às diferentes necessidades de empresas e profissionais.