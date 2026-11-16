Ao avaliar uma proposta de emprego, o profissional brasileiro coloca o salário acima da média em primeiro lugar: 73% o citam entre suas cinco prioridades. Mas, entre os motivos para deixar a empresa, a remuneração cai para terceiro, atrás da falta de perspectiva de crescimento (69%) e da liderança desmotivadora (60%).

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Os dados são do Guia Salarial 2027 da Michael Page, que ouviu 5.762 profissionais e 1.955 empresas no país. Nos nove setores analisados, a falta de crescimento lidera os motivos de saída, a liderança desmotivadora está entre os três primeiros e o dinheiro não alcança o segundo lugar.

“Salário importa. Mas o estudo mostra uma coisa importante: na hora de decidir ficar ou sair, crescimento e liderança passam na frente do dinheiro. A empresa que tenta resolver retenção só com salário está olhando para o problema errado”, afirma Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page Brasil.

A liderança decide, mas pouco aparece no planejamento

Para 62% dos profissionais, a relação com a liderança pesa muito na decisão de procurar outro emprego. Somando-se os que responderam “moderadamente”, o índice chega a 90%. Entre as empresas, apenas 4% baseiam sua principal estratégia de retenção na liderança. À frente estão a cultura (30%), o pacote básico de benefícios (21%) e a reputação da companhia (16%). Só 7% apontam a qualidade da liderança como o benefício não financeiro mais valorizado pelas equipes.

Para os próximos doze meses, 9% citam liderança como o fator que deve ganhar mais peso no pacote de remuneração, à frente apenas da flexibilidade (5%). Em tecnologia, o contraste é maior: 63% dos profissionais apontam a liderança desmotivadora como motivo para sair, mas só 3% das empresas apoiam a retenção nesse fator.

“Estamos tentando resolver com benefício e salário uma parte do problema que acontece todos os dias na relação entre gestor e equipe”, diz Basaglia.

O aumento voltou, mas não para todo mundo

A parcela de empresas que pretende conceder aumento além do reajuste obrigatório subiu de 20% para 30% em um ano, ainda abaixo dos 38% de 2025. Já 45% não pretendem oferecer nada além do dissídio, mesmo patamar da edição anterior e acima dos 30% de 2025. Outros 24% ainda não sabem.

Entre os profissionais, 43% receberam aumento nos últimos doze meses. Dos reajustes, 54% foram por mérito, 27% por dissídio, 13% por promoção e 6% por contraproposta. A contenção é mais rígida no agronegócio, na saúde e no varejo: respectivamente, 56%, 54% e 53% das empresas não pretendem aumentar salários.

A pressão mudou de lugar

A dificuldade de atrair candidatos qualificados segue como principal desafio das companhias, mas caiu de 73% para 69%. A expectativa salarial dos candidatos também perdeu peso, passando de 58% para 48%. O alívio não se repete na retenção: a rotatividade acima de 20% ao ano atinge 40% das empresas e chega a 50% no varejo. No conjunto, 43% das companhias projetam crescimento do quadro, 45% não projetam e 12% ainda não sabem.

“Ficou um pouco mais fácil negociar salário na contratação, mas continua difícil segurar bons profissionais. E perder gente custa caro. Por isso, não vejo uma volta generalizada dos aumentos. Vejo as empresas sendo mais seletivas e colocando o dinheiro onde acreditam que vale a pena reter”, avalia Basaglia.

A IA já é rotina, mas pouco pesa na contratação

Entre as empresas ouvidas, 92% já obtêm ganhos concretos com inteligência artificial, como produtividade, automação de tarefas e qualidade das entregas. Apenas 8% não usam a tecnologia.

Apesar disso, só 15% consideram o conhecimento em IA um requisito importante para contratar, e 30% dizem que ele não influencia suas contratações. Na remuneração, 23% já usam essa competência como critério, 37% avaliam e 32% descartam. Embora 77% ofereçam algum acesso à ferramenta, só 25% dizem que ele é amplo.

Em tecnologia da informação, 36% tratam IA como requisito de contratação; na saúde, são 3%. A falta de profissionais com competências em IA e tecnologia ficou em último lugar entre dez desafios de contratação, com 7%, atrás da atração de candidatos qualificados (69%) e da falta de competências técnicas em geral (41%). Já 57% dos profissionais acreditam que quem domina IA deveria ganhar mais. Entre as empresas, 17% apontam tecnologia e IA como o fator que deve ganhar mais peso na remuneração no próximo ano.

“A IA entrou no trabalho mais rápido do que entrou nos critérios usados para reconhecer quem sabe trabalhar com ela”, explica o CEO.

Quanto ganha a liderança no dia a dia

O guia também apresenta faixas salariais de gerentes, gerentes seniores e heads de área, que variam conforme segmento, porte da empresa e responsabilidade.

Em vendas, um gerente comercial de grande empresa recebe de R$ 19 mil a R$ 28 mil em serviços, de R$ 25 mil a R$ 32 mil em bens de consumo e de R$ 25 mil a R$ 35 mil nos segmentos químico e de bens de capital. Em supply chain, um gerente de compras de grande empresa recebe de R$ 25 mil a R$ 30 mil em TI e Telecom, de R$ 23 mil a R$ 33 mil nos setores químico e petroquímico, de R$ 22 mil a R$ 36 mil em automotivo e metalurgia e de R$ 26 mil a R$ 45 mil no farmacêutico.

O porte também pesa: em TI e Telecom, um gerente de vendas de campo recebe de R$ 23 mil a R$ 32 mil nas médias empresas e de R$ 30 mil a R$ 45 mil nas grandes.

“Para comparar uma proposta ou definir uma remuneração competitiva, é preciso olhar para o mercado certo e não só para o nome do cargo”, conclui Basaglia.

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Para mais informações sobre o Guia Salarial 2027 completo da Michael Page, basta acessar https://www.michaelpage.com.br/guia-salarial?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=SG27.