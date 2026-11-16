Fundada em novembro de 2016, a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) completa dez anos de participação ativa nos debates que envolveram o ecossistema de crédito brasileiro e resultaram nas inovações que fizeram o segmento avançar. Durante esse período, a entidade encaminhou centenas de manifestações, ofícios e notas técnicas para órgãos e autoridades ligadas ao setor, contribuindo para que as fintechs se consolidassem como um importante player financeiro após décadas de domínio de instituições tradicionais.

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De acordo com a Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, estudo anual realizado pela ABCD e pela PwC Brasil, empresas do setor concederam R$ 53,8 bilhões em 2025. Há dez anos, o montante era de pouco mais de R$ 160 milhões, o que significa que o valor foi multiplicado mais de 330 vezes.

Entre as iniciativas que contaram com a atuação da ABCD, destaca-se, por exemplo, o Open Finance, nascido como Open Banking e rebatizado ao ampliar o escopo de informações compartilhadas. Por meio do sistema, os brasileiros tornaram-se donos de seus dados financeiros, o que possibilitou a utilização das informações na busca por instituições com melhores ofertas de crédito para diferentes perfis, sem precisar cumprir todos os requisitos necessários para abertura de conta e início de relacionamento.

Mais recentemente, vale ressaltar o Crédito do Trabalhador, lançado em março de 2025. Modalidade de consignado privado voltada aos trabalhadores com carteira assinada, incluindo MEIs, empregados domésticos e rurais, o programa tornou-se outro importante marco para as fintechs ao se tornar um sucesso em pouco tempo. Mesmo ainda carecendo de aprimoramentos operacionais, segundo a Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, foi o produto com maior crescimento entre as empresas do setor no ano passado, passando a ser oferecido por 47% das fintechs participantes do estudo — em 2024, o índice era de 40%.

“Nesses dez anos, as fintechs de crédito lidaram com uma série de desafios, notadamente influenciados pelas altas taxas de juros, conflitos internacionais e, não nos esqueçamos, uma pandemia. Mesmo assim, nunca foi registrado um recuo no montante de recursos concedidos pelo setor, e esse é um indicativo importante para validar nossas ações”, afirma Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD.

“Com investimento contínuo em tecnologia, principalmente em IA, foco na experiência do cliente e gestão disciplinada do risco, as fintechs de crédito tendem a ampliar ainda mais sua participação no mercado nos próximos anos, potencializadas pela evolução de iniciativas como a Duplicata Escritural, obrigatória a partir de 2027, e uma das apostas do segmento. Muitos outros temas e aprimoramentos capazes de fortalecer o mercado seguem em pauta, sempre com o apoio e o empenho da ABCD”, finaliza Claudia.

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Mais informações sobre a ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/.