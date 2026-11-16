Diante de ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, apoiados pelo crime organizado e pelo uso da inteligência artificial (IA), resguardar as operações de mais de 800 clientes pertencentes a setores críticos como financeiro, varejista, de saúde, telecomunicações e TI, entre outros, exige uma estratégia consistente de segurança digital. Para isso, é preciso ter uma governança sólida, baseada em políticas e estratégias de longo prazo e em parceiros confiáveis e capazes de atender às demandas específicas de cada negócio.

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Esse desafio e a necessidade de monitorar mais de mil endpoints levaram a Ascenty, maior empresa de infraestrutura de data centers e conectividade da América Latina, a consolidar uma estratégia contínua de cibersegurança apoiada em tecnologia de ponta e conscientização dos usuários.

É para atender a todas essas necessidades e fortalecer sua arquitetura de cibersegurança que a Ascenty conta com a parceria da AK Networks. O objetivo é proteger suas operações críticas e fortalecer a resiliência digital da infraestrutura oferecida aos clientes.

"Na minha opinião, a longevidade da parceria está ligada ao fato de a AK Networks ter uma postura consultiva e atuar nos três pilares essenciais da cibersegurança: pessoas, processos e tecnologia. Seus profissionais conhecem profundamente as soluções e as demandas específicas do negócio, o que lhes permite recomendar as ferramentas mais adequadas, apoiar a definição de processos e contribuir para a capacitação das equipes. Esse posicionamento amplia muito nossa resiliência cibernética", afirma Rui Mella Júnior, gerente de Infraestrutura e Segurança da Informação da Ascenty.

Arquitetura de segurança em múltiplas camadas

O projeto começou com o desafio de identificar soluções capazes de elevar o nível de proteção da companhia com eficiência operacional e custos competitivos. A ideia era ter uma estratégia consistente de cibersegurança baseada em diferentes camadas de proteção que se aprofundam à medida que os processos e os dados se tornam mais críticos. Em 2013, ao ser escolhida como parceira, a AK Networks apoiou a Ascenty na seleção das tecnologias mais adequadas, considerando a melhor relação entre desempenho, proteção e custo. Além disso, as soluções escolhidas atuam de forma integrada para proteger identidades, dispositivos, aplicações em nuvem, fornecedores, redes e usuários de uma infraestrutura distribuída em 26 data centers.

"Nossa arquitetura hoje possibilita criar diversas camadas de proteção. Os e-mails, principal vetor de ataques cibernéticos, passam por gateways de segurança, filtros inteligentes e plataformas de detecção e resposta estendida (XDR), capazes de analisar mensagens, correlacionar eventos e identificar comportamentos suspeitos antes que um ataque seja concretizado", detalha Júnior, acrescentando que a infraestrutura da empresa monitora milhões de mensagens eletrônicas.

Conscientização e inteligência contra novas ameaças

Além da tecnologia, a parceria com a AK Networks contribui para manter um programa permanente de conscientização dos colaboradores. "Faz parte da nossa missão ajudar a sensibilizar os colaboradores e parceiros sobre a importância de atender às exigências das políticas de cibersegurança, pois, ainda hoje, muitas pessoas têm pouco conhecimento sobre segurança digital", pontua o gerente da Ascenty.

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"Com o avanço da IA, utilizada tanto por criminosos quanto pelas equipes de defesa, a gestão contínua dos riscos tornou-se indispensável. Por isso, nossa atuação consultiva visa auxiliar a Ascenty a antecipar ameaças, correlacionar informações de segurança, gerenciar comportamentos de risco e preservar a disponibilidade dos serviços e a integridade dos dados de seus clientes", conclui Sérgio Fabossi, CEO da AK Networks.