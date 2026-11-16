Ypê e Cetrel simulam emergência química em Amparo

A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, presente em mais de 96,3% dos lares brasileiros, e a Cetrel, uma das líderes nacionais em soluções ambientais e de resposta a emergências, realizaram, no dia 22 de outubro, um simulado de emergência química no complexo industrial da Ypê, em Amparo, no interior de São Paulo. O exercício teve como objetivo aprimorar os procedimentos de resposta a ocorrências envolvendo produtos perigosos, colocando em prática protocolos de segurança, comunicação e atuação integrada das equipes.

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O cenário simulado reproduziu o colapso da válvula de um caminhão-tanque durante a transferência de soda cáustica para um tanque de armazenamento, provocando um vazamento hipotético do produto na área de tancagem da unidade. A atividade envolveu diferentes etapas do atendimento emergencial, desde a identificação da ocorrência e o acionamento das equipes até os procedimentos de contenção, controle do vazamento e estabilização do cenário.

A soda cáustica é uma substância amplamente utilizada em processos industriais que, devido às suas características corrosivas, exige cuidados específicos de manuseio, armazenamento e resposta em situações de emergência. Ocorrências envolvendo esse tipo de produto demandam atuação técnica especializada, utilização de equipamentos de proteção adequados e medidas para evitar a exposição de pessoas e a dispersão da substância.

Durante o exercício, as equipes da Ypê e da Cetrel colocaram em prática procedimentos de resposta a emergências químicas, com foco na coordenação das ações, na comunicação entre os profissionais envolvidos e na aplicação dos protocolos de segurança estabelecidos para a operação. O simulado colocou em prática procedimentos de resposta a emergências químicas em solo e corpo hídrico.

A realização de simulados em ambientes industriais é uma etapa importante da gestão de riscos, pois permite exercitar procedimentos, avaliar a integração entre equipes e identificar oportunidades de aprimoramento antes que situações reais ocorram. “Os exercícios simulados são fundamentais para transformar procedimentos e treinamentos em capacidade efetiva de resposta. Em uma emergência química, a rapidez na identificação dos riscos, a comunicação entre as equipes e a execução coordenada das ações fazem toda a diferença para proteger as pessoas, as instalações e o meio ambiente. Realizar esse tipo de atividade em conjunto com o cliente também contribui para fortalecer a preparação de todos os envolvidos”, destaca Ivan Soares, coordenador de operações de resposta a emergências da Cetrel.

A iniciativa reforça a importância da prevenção e da preparação contínua para situações de emergência na indústria. Além de contribuir para o aperfeiçoamento técnico das equipes, exercícios dessa natureza permitem avaliar, em condições controladas, a aplicação dos planos de atendimento e a articulação entre os diferentes profissionais envolvidos na resposta.

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“O simulado é treinar como se joga e, numa emergência real, jogar como se treina, para que a gente tenha o menor impacto para o meio ambiente e para as pessoas, tanto dentro da Ypê como para a comunidade”, conclui Priscila Bernardo, coordenadora de SSMA do industrial da unidade de Amparo da Ypê.