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Carreira em Y amplia opções para profissionais técnicos

Pesquisa do ManpowerGroup mostra que 39% dos profissionais da Geração X aspiram a cargos de liderança, ante 56% dos Millennials. Nesse cenário, o modelo de carreira em Y permite que empresas ofereçam oportunidades de crescimento tanto na gestão de pessoas quanto na especialização técnica, sem exigir que profissionais assumam equipes para avançar na carreira.

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DINO
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Repórter
16/11/2026 14:37

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Carreira em Y amplia opções para profissionais técnicos
Carreira em Y amplia opções para profissionais técnicos crédito: DINO

Apenas 39% dos profissionais da Geração X aspiram a cargos de liderança, contra 56% dos Millennials, segundo o Relatório de Tendências Globais do ManpowerGroup. O dado aponta para um desafio na retenção de profissionais que desejam continuar evoluindo na carreira sem assumir a gestão de pessoas.

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Em áreas técnicas e de alta especialização, há profissionais cuja contribuição está relacionada ao conhecimento acumulado e à capacidade de resolver problemas complexos. Quando a única possibilidade de ascensão passa pela liderança formal, a ausência de caminhos alternativos pode influenciar a decisão de permanecer na organização.

“Os maiores especialistas de uma empresa costumam gerar valor pela capacidade de resolver o que ninguém mais resolve, transferir conhecimento e influenciar decisões técnicas. Reconhecer essa contribuição é o que sustenta a retenção desses perfis e protege competências críticas para o negócio”, afirma Wilma Dal Col, diretora de Recursos Humanos no ManpowerGroup.

O avanço da carreira do especialista

Uma das alternativas é o modelo conhecido como dual track, ou carreira em Y, que estrutura duas trilhas de progressão: uma voltada à gestão de pessoas e outra ao aprofundamento técnico. Nesse formato, os profissionais podem ter reconhecimento, remuneração equivalente à da trilha de gestão e oportunidades de evolução sem precisar assumir equipes.

Criar a estrutura, porém, não basta. O modelo também exige uma revisão dos critérios utilizados pelas empresas para avaliar desempenho e potencial, já que indicadores baseados apenas no tamanho da equipe ou no número de subordinados não contemplam todas as formas de contribuição profissional.

“O impacto técnico, a capacidade de desenvolver soluções e de transferir conhecimento precisam ser avaliados com o mesmo peso dado às funções de liderança. Sem isso, a valorização continua atrelada a quem gerencia pessoas, e o especialista segue sem perspectiva de crescimento”, explica Wilma.

Redesenhando o papel da liderança

A existência de diferentes caminhos de progressão também pode influenciar a organização das funções de liderança. Em alguns casos, a resistência em assumir cargos de chefia está relacionada à sobrecarga e ao acúmulo de tarefas administrativas que acompanham essas posições. Entre as medidas que podem ser adotadas pelas organizações estão a revisão do número de profissionais subordinados a cada gestor, a automação de atividades burocráticas e a formação específica para o exercício da liderança.

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“Quando existem trilhas distintas de evolução, as pessoas podem construir carreiras alinhadas aos seus interesses, enquanto as empresas ampliam as possibilidades de desenvolvimento e retenção de profissionais especializados. Essa estrutura também pode contribuir para a continuidade do conhecimento técnico nas organizações”, conclui a executiva.



Website: https://www.manpowergroup.com.br/insights/estudos/relatorio-de-tendencias-globais-2026-a-vantagem-humana

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