13º salário pode impulsionar a conquista de novos projetos

Com a chegada do fim do ano, milhões de brasileiros recebem o 13º salário e precisam decidir como utilizar o dinheiro extra. Entre as despesas típicas do período, como presentes, viagens e confraternizações, a gratificação também pode representar uma oportunidade para colocar projetos de longo prazo em andamento. Uma das alternativas é direcionar parte do recurso para o consórcio, modalidade que permite planejar a aquisição de bens sem a cobrança de juros.

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Mais do que viabilizar uma nova contratação, o dinheiro pode ser utilizado estrategicamente por quem já participa de um grupo. O valor do 13º salário, por exemplo, pode complementar a reserva financeira destinada à oferta de lances, aumentando as possibilidades de antecipar a contemplação. Também pode ser direcionado à antecipação de parcelas ou à regularização de pagamentos em atraso, conforme as condições previstas em contrato.

Para José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, o período exige atenção às escolhas financeiras, especialmente diante da concentração de despesas no início do ano. “O 13º salário é uma oportunidade de reorganizar as finanças e dar um passo concreto em direção a objetivos que, muitas vezes, foram adiados ao longo do ano. Quando utilizado com planejamento, esse recurso pode ajudar o consumidor a construir patrimônio, antecipar conquistas e manter o equilíbrio do orçamento familiar”, afirma.

Uma das possibilidades é utilizar a gratificação para ofertar um lance em uma assembleia. Nesse caso, o recurso pode ser somado a outras economias do consorciado para compor a proposta. Para quem ainda não participa de um consórcio, o 13º também pode funcionar como ponto de partida para o planejamento.

A modalidade reúne participantes com objetivos semelhantes, que contribuem mensalmente para a formação de um fundo comum, permitindo a aquisição de bens ou a contratação de serviços por meio de cartas de crédito. A ausência de juros é uma das características do sistema, embora existam taxas de administração e outros encargos previstos contratualmente.

“É importante que o consumidor avalie sua capacidade de pagamento antes de assumir um compromisso. O consórcio precisa estar alinhado à realidade financeira de cada família. A proposta é justamente permitir que a conquista seja planejada, sem comprometer recursos essenciais para as despesas do dia a dia”, destaca José Climério.

Como funciona?

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Os interessados se organizam em um grupo, que receberá quantias mensais de todos os integrantes, durante um período previamente estabelecido, para criar uma poupança conjunta. Durante esse tempo, os clientes têm a possibilidade de contemplação por sorteio ou mediante oferta de lances livres e fixos, podendo embutir parte do valor ofertado na carta de crédito. A prestação no consórcio é constituída pelo fundo comum — valor pago pelo consorciado para formar a poupança que será destinada para a compra do bem ou contratação do serviço —, pela taxa de administração e por um fundo de reserva.