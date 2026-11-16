IA nas empresas entra na fase de cobrança por resultados

A inteligência artificial entrou em uma nova etapa no ambiente corporativo: depois de um ciclo marcado por grandes investimentos, experimentações e projetos-piloto, as empresas enfrentam o desafio de demonstrar resultados financeiros e operacionais concretos. Essa transição é o ponto central do novo Frame Trends, estudo desenvolvido pela Framework Digital, que analisa os caminhos para transformar o potencial da IA em valor sustentável para os negócios.

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O cenário evidencia uma mudança na forma como as organizações enxergam a tecnologia. A distância entre as expectativas criadas em torno da inteligência artificial e os resultados efetivamente alcançados passa a ser mais evidente. Com isso, a discussão deixa de estar concentrada apenas na implementação de ferramentas e passa a envolver retorno sobre investimento (ROI), eficiência, produtividade e capacidade de escala.

A dimensão desse desafio aparece nos dados reunidos pelo estudo. Uma pesquisa com organizações financeiras aponta que 84% já implementaram inteligência artificial ou planejam implementá-la, mas apenas 7% relatam impacto alto ou muito alto da tecnologia em suas operações financeiras. Além disso, 63% dessas organizações afirmaram que a implementação de IA foi mais lenta do que o esperado em 2025.

O levantamento também apresenta dados da Boston Consulting Group (BCG), segundo os quais 49% das empresas ainda estavam concentradas em provas de conceito (POCs), enquanto 22% avançaram além dessa etapa para gerar algum valor e apenas 4% alcançaram valor substancial com IA. Os indicadores apontam que o principal obstáculo não está necessariamente na disponibilidade tecnológica, mas na capacidade de integrar soluções aos processos, preparar dados, envolver equipes e demonstrar impacto no negócio.

Essa transformação representa uma mudança fundamental na maneira como as organizações avaliam a inteligência artificial: a pergunta deixa de ser sobre como implementar a tecnologia e passa a ser sobre como gerar valor financeiro real e tangível. O desafio está em superar a fase de experimentação e construir aplicações capazes de produzir resultados consistentes para o negócio.

Entre os caminhos apresentados pelo Frame Trends para superar esse cenário está a adoção de uma estratégia de IA conectada a objetivos de negócio, com indicadores definidos antes dos investimentos. O estudo destaca cinco frentes para a captura de valor: definição de metas financeiras e estratégicas, priorização de problemas relevantes, formação de equipes multidisciplinares, estruturação dos dados e acompanhamento contínuo de resultados, custos e riscos.

Outro ponto abordado é a necessidade de redesenhar processos, em vez de apenas automatizar atividades existentes. A abordagem de blank-page thinking, apresentada no material, propõe repensar fluxos de trabalho a partir de seus objetivos, considerando como inteligência artificial, dados e automação podem contribuir para decisões mais eficientes. Nesse contexto, a governança também deixa de ser uma etapa posterior à implementação e passa a integrar o planejamento e a operação das soluções.

O estudo dedica ainda uma análise à evolução da IA agêntica, tecnologia que amplia a capacidade dos sistemas de executar tarefas e coordenar etapas de processos com diferentes níveis de autonomia. Uma das projeções de mercado reunidas no material aponta que mais de 40% dos projetos de IA agêntica poderão ser cancelados até o fim de 2027, principalmente em razão de custos crescentes, ausência de valor de negócio claramente definido e controles de risco insuficientes.

Ao reunir tendências de mercado, indicadores e recomendações práticas, o Frame Trends aponta que a próxima vantagem competitiva não estará na quantidade de ferramentas adotadas, mas na capacidade das organizações de conectar estratégia, engenharia, dados, pessoas e governança para transformar inteligência artificial em resultados mensuráveis, seguros e escaláveis.

Sobre o estudo

O Frame Trends – A IA depois do hype é um estudo desenvolvido pela Framework Digital. O material apresenta análises sobre a maturidade da inteligência artificial nas empresas e recomendações para a evolução de estratégias, modelos operacionais e práticas de governança.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com atuação focada em inteligência artificial, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação corporativa do diagnóstico estratégico à implantação em produção.

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Mais informações sobre as soluções e iniciativas da organização estão disponíveis em https://frameworkdigital.com.br/