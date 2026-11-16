IA nas empresas entra na fase de cobrança por resultados
Novo Frame Trends, desenvolvido pela Framework Digital, analisa os desafios para transformar investimentos em inteligência artificial em resultados mensuráveis, com foco em estratégia, governança, dados e eficiência operacional.
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A inteligência artificial entrou em uma nova etapa no ambiente corporativo: depois de um ciclo marcado por grandes investimentos, experimentações e projetos-piloto, as empresas enfrentam o desafio de demonstrar resultados financeiros e operacionais concretos. Essa transição é o ponto central do novo Frame Trends, estudo desenvolvido pela Framework Digital, que analisa os caminhos para transformar o potencial da IA em valor sustentável para os negócios.
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O cenário evidencia uma mudança na forma como as organizações enxergam a tecnologia. A distância entre as expectativas criadas em torno da inteligência artificial e os resultados efetivamente alcançados passa a ser mais evidente. Com isso, a discussão deixa de estar concentrada apenas na implementação de ferramentas e passa a envolver retorno sobre investimento (ROI), eficiência, produtividade e capacidade de escala.
A dimensão desse desafio aparece nos dados reunidos pelo estudo. Uma pesquisa com organizações financeiras aponta que 84% já implementaram inteligência artificial ou planejam implementá-la, mas apenas 7% relatam impacto alto ou muito alto da tecnologia em suas operações financeiras. Além disso, 63% dessas organizações afirmaram que a implementação de IA foi mais lenta do que o esperado em 2025.
O levantamento também apresenta dados da Boston Consulting Group (BCG), segundo os quais 49% das empresas ainda estavam concentradas em provas de conceito (POCs), enquanto 22% avançaram além dessa etapa para gerar algum valor e apenas 4% alcançaram valor substancial com IA. Os indicadores apontam que o principal obstáculo não está necessariamente na disponibilidade tecnológica, mas na capacidade de integrar soluções aos processos, preparar dados, envolver equipes e demonstrar impacto no negócio.
Essa transformação representa uma mudança fundamental na maneira como as organizações avaliam a inteligência artificial: a pergunta deixa de ser sobre como implementar a tecnologia e passa a ser sobre como gerar valor financeiro real e tangível. O desafio está em superar a fase de experimentação e construir aplicações capazes de produzir resultados consistentes para o negócio.
Entre os caminhos apresentados pelo Frame Trends para superar esse cenário está a adoção de uma estratégia de IA conectada a objetivos de negócio, com indicadores definidos antes dos investimentos. O estudo destaca cinco frentes para a captura de valor: definição de metas financeiras e estratégicas, priorização de problemas relevantes, formação de equipes multidisciplinares, estruturação dos dados e acompanhamento contínuo de resultados, custos e riscos.
Outro ponto abordado é a necessidade de redesenhar processos, em vez de apenas automatizar atividades existentes. A abordagem de blank-page thinking, apresentada no material, propõe repensar fluxos de trabalho a partir de seus objetivos, considerando como inteligência artificial, dados e automação podem contribuir para decisões mais eficientes. Nesse contexto, a governança também deixa de ser uma etapa posterior à implementação e passa a integrar o planejamento e a operação das soluções.
O estudo dedica ainda uma análise à evolução da IA agêntica, tecnologia que amplia a capacidade dos sistemas de executar tarefas e coordenar etapas de processos com diferentes níveis de autonomia. Uma das projeções de mercado reunidas no material aponta que mais de 40% dos projetos de IA agêntica poderão ser cancelados até o fim de 2027, principalmente em razão de custos crescentes, ausência de valor de negócio claramente definido e controles de risco insuficientes.
Ao reunir tendências de mercado, indicadores e recomendações práticas, o Frame Trends aponta que a próxima vantagem competitiva não estará na quantidade de ferramentas adotadas, mas na capacidade das organizações de conectar estratégia, engenharia, dados, pessoas e governança para transformar inteligência artificial em resultados mensuráveis, seguros e escaláveis.
Sobre o estudo
O Frame Trends – A IA depois do hype é um estudo desenvolvido pela Framework Digital. O material apresenta análises sobre a maturidade da inteligência artificial nas empresas e recomendações para a evolução de estratégias, modelos operacionais e práticas de governança.
Sobre a Framework Digital
Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com atuação focada em inteligência artificial, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação corporativa do diagnóstico estratégico à implantação em produção.
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Mais informações sobre as soluções e iniciativas da organização estão disponíveis em https://frameworkdigital.com.br/