Cooperação Entre Hengqin e Macau Oferece um Microcosmo de Abertura e Cooperação Regionais Antes da Cúpula da APEC

Parque Industrial de Cooperação Científica e Tecnológica da Medicina Tradicional Chinesa

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HARBIN, China, Nov. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Com a aproximação da 33ª Reunião de Líderes Econômicos da APEC em Shenzhen, a Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau está mais uma vez atraindo a atenção mundial como uma vitrine dos esforços da China para promover a abertura. Do outro lado do mar de Macau, a Zona de Cooperação Profunda Guangdong-Macau em Hengqin está unindo as redes internacionais de Macau e a capacidade industrial de Hengqin, fornecendo exemplos tangíveis e verificáveis de como essas prioridades podem ser colocadas em prática.

De 11 a 13 de novembro, uma delegação de mais de 20 empresas de medicina tradicional chinesa participaram do 4º Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas. Organizada pelo Parque Industrial de Ciência e Tecnologia da Medicina Tradicional Chinesa de Cooperação entre Guangdong e Macau, a delegação uniu forças com o Conselho Federal de Farmácia do Brasil e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento da Região Administrativa Especial de Macau para criar uma área de exposição. Esse envolvimento do setor transpacífico é um exemplo vivo do modelo de cooperação transfronteiriça entre Hengqin e Macau. Do acesso ao mercado e do alinhamento regulatório ao desenvolvimento industrial, uma estrutura abrangente de cooperação transfronteiriça que abrange todas as etapas da expansão internacional das empresas chinesas está gradualmente tomando forma em Hengqin.

Macau tem laços históricos de longa data e amplas redes com países de língua portuguesa e espanhola. No entanto, para transformar essas diversas conexões em capacidades práticas que as empresas chinesas possam aproveitar repetidamente na sua expansão no exterior é necessário um apoio sistemático. A criação do Centro de Serviços para a Economia e o Comércio entre a China e os Países de Língua Portuguesa/Espanhola é um passo importante de Hengqin e Macau para atender a essa necessidade.

Até o momento, o Centro já cooperou com mais de 1.000 empresas e instituições, organizou quase 100 eventos comerciais e econômicos, prestou serviços a mais de 10 mil visitantes e adicionou mais de 800 profissionais multidisciplinares com conhecimentos de português ou espanhol ao seu banco de dados de talentos. Ao promover o alinhamento regulatório e a integração de serviços, a plataforma possibilita que um maior número de pequenas e médias empresas participem da cooperação econômica e comercial regional e compartilhem os benefícios da abertura.

Em 2026, Hengqin lançou a primeira competição de inovação em ciência e tecnologia na China continental voltada especificamente para países e regiões de língua portuguesa e espanhola, com uma premiação total de mais de 200 milhões de yuans. Hengqin também está colaborando com competições locais de inovação em ciência e tecnologia em Macau para atrair recursos de inovação do mundo todo. Até o momento, mais de 1.000 projetos de inovação em ciência e tecnologia de mais de 30 países e regiões de quatro continentes já se inscreveram na competição, incluindo inscrições de várias economias da APEC, como Peru, México e Chile.

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Para as economias da Ásia-Pacífico, a experiência de Hengqin é um exemplo de que a inovação institucional e o alinhamento regulatório oferecem um caminho viável para fluxos mais eficientes de fatores de produção e para a promoção da prosperidade comum. Com o aumento da integração entre Hengqin e Macau, esta zona de cooperação nas margens do Mar da China Meridional continuará contribuindo para a abertura institucional da China por meio de novas conquistas práticas.

Contato: Sr. Wang, Tel.: 86-10-63074558.

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9878600)