Equipe da UFSCar vence hackathon de IA da Digitaly

A Digitaly, empresa especializada em engenharia de inteligência artificial para transformação de negócios, realizou nos dias 7 e 8 de novembro a terceira edição de seu hackathon, a “Guerra das IAs”. O evento, promovido em parceria com a Inova USP, em São Carlos (SP), reuniu 40 participantes, distribuídos em sete equipes. A vencedora foi a MITADA, formada por estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que recebeu R$ 5 mil pelo Nexo, uma plataforma para automatizar compras e cotações com inteligência artificial.

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O desafio proposto pela Digitaly foi desenvolver um comprador digital capaz de receber pedidos, pesquisar fornecedores, solicitar cotações e comparar propostas. A ideia era enfrentar uma dificuldade comum às empresas: informações de compras espalhadas entre e-mails, aplicativos de mensagens, planilhas e ligações, que tornam mais demorada a avaliação do preço, do frete e do prazo de entrega.

Durante os dois dias, os grupos trabalharam na criação de protótipos e apresentaram seus resultados à banca avaliadora. Entre os pontos considerados estavam o funcionamento da demonstração, a integração entre agentes de inteligência artificial e a capacidade de explicar as escolhas técnicas e os limites de cada projeto.

“O objetivo do hackathon é mostrar que a inteligência artificial pode ir além dos testes e ajudar a resolver problemas concretos. Quando reunimos pessoas com diferentes conhecimentos e damos a elas um desafio real, criamos espaço para soluções que podem melhorar a rotina das empresas. É esse tipo de aplicação prática que queremos estimular”, afirma Alyson Santos, CEO da Digitaly.

A equipe campeã foi liderada por Cauã Borges Faria, de 20 anos, estudante do sexto período de Ciência da Computação da UFSCar. Também integraram o grupo Lucas Rodrigues da Silva, Murilo Oliva Mantovani, Nicolas Magno Messias da Silva e Ryan Augusto Ribeiro, todos vinculados à universidade. O hackathon teve ainda participantes ligados à Universidade de São Paulo (USP), ao Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e à Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP), além de profissionais de tecnologia.

No Nexo, o usuário informa o produto desejado, a quantidade e o local de entrega. Em seguida, agentes de IA pesquisam ofertas e organizam informações de fornecedores. A plataforma também prevê contato por voz, WhatsApp e Telegram, negociação de condições comerciais e comparação do custo total das opções. O andamento das solicitações pode ser acompanhado em um painel, enquanto a decisão final de compra continua sob responsabilidade de uma pessoa.

“O hackathon foi uma experiência incrível, tanto pelo desafio técnico quanto pelo aprendizado. Tivemos a oportunidade de trabalhar com diversas tecnologias, como Next.js, LangGraph, LangChain e APIs de comunicação, desenvolvendo soluções com agentes de inteligência artificial. A organização foi excelente, com uma equipe muito receptiva, sempre disposta a ajudar, e uma proposta clara e bem estruturada. Foi muito gratificante conquistar a vitória e levar tantos aprendizados dessa experiência”, declara Cauã Borges Faria, líder da equipe MITADA.

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Com inscrições gratuitas, a competição reuniu pessoas com experiência prática no uso de inteligência artificial. Além da premiação, os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver projetos para seus portfólios e trocar conhecimentos com estudantes e profissionais do setor. Para a Digitaly, a iniciativa aproxima o ambiente acadêmico do mercado e incentiva o desenvolvimento de aplicações de IA voltadas às necessidades das empresas.