Agrolend Day leva líderes do Agro a Nova York

A Agrolend, instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil e especializada em crédito para o agronegócio, levou clientes e parceiros estratégicos ao coração do mercado financeiro global. O Agrolend Day, iniciativa anual de relacionamento da companhia, teve uma edição internacional realizada em New York e reuniu, nos dias 11 e 12 de junho, executivos de grandes empresas do agronegócio brasileiro para dois dias de encontros com algumas das instituições financeiras mais influentes do mundo.

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A proposta do evento foi oferecer aos parceiros da Agrolend acesso direto a quem forma os preços, direciona o capital e antecipa as tendências globais que definem a competitividade do agro brasileiro, que abrange desde commodities agrícolas até fertilizantes, defensivos e biológicos. Trata-se de um nível de conexão que, até então, poucas empresas do setor conseguiam alcançar sozinhas.

“Crédito é só o começo. Levamos nossos parceiros às mesas onde se decide o capital global, porque um agro mais conectado é um agro mais competitivo”, afirma André Glezer, co-CEO da Agrolend.

Da Nasdaq aos grandes bancos: uma agenda desenhada para o agro

O primeiro dia foi dedicado ao mercado de capitais. Os participantes se reuniram na Bloomberg com Jason Miner, responsável global pela área de Agricultura e Químicos da Bloomberg Intelligence, para discutir as perspectivas do setor. Na sequência, o grupo seguiu para a Nasdaq, onde fez um tour pela bolsa, participou da tradicional cerimônia de bell ringing e recebeu uma atualização sobre o mercado de capitais. O dia terminou com um jantar de relacionamento entre os executivos.

No segundo dia, a agenda aprofundou o diálogo com bancos e investidores globais. No J.P. Morgan, os executivos se reuniram com Jeff Zekauskas, Managing Director e Head of Chemicals, Commodities and Agriculture, e, no Bank of America, com Alexandre Bettamio, Co-chair de Global Corporate and Investment Banking. O grupo almoçou na sede da Continental Grain Company, investidora global com mais de 200 anos de história em alimentos e agronegócio, e esteve na XP com Fabio Frischer, Partner e Head of Institutional Equity Sales and Corporate Access. A programação terminou com um debate sobre inteligência artificial no escritório da Valor Capital, um dos principais investidores da Agrolend.

Mais do que crédito: parceria estratégica

Iniciativas internacionais de relacionamento fazem parte da estratégia de diversas instituições financeiras. O diferencial da Agrolend está em uma agenda construída especificamente para o agronegócio, que coloca lado a lado executivos de sementes, fertilizantes, defensivos e biológicos, além de proporcionar acesso preferencial à rede de investidores globais da companhia em Nova York.

Para a Agrolend, o encontro traduz o modelo que vem sustentando seu crescimento: relacionamentos de longo prazo com as maiores indústrias, cooperativas e tradings do país, combinados com soluções de crédito ágeis, customizadas e desenhadas para o ciclo de cada cliente. A empresa acredita que o desenvolvimento do agro brasileiro depende de um ecossistema cada vez mais conectado, com acesso a capital, inovação e inteligência de mercado.

Crescimento com solidez

Para 2026, a companhia mantém sua alavancagem conservadora, sustentada por um patrimônio líquido de R$ 502 milhões e por uma taxa de inadimplência (acima de 90 dias) de apenas 0,68%. Mais do que oferecer crédito, a Agrolend busca estruturar soluções financeiras alinhadas aos ciclos, necessidades e desafios de cada elo da cadeia do agronegócio.

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