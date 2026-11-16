Âncora Group amplia capacitação técnica na construção civil

A capacitação técnica de quem opera ferramentas elétricas e a bateria nos canteiros de obras está entre os pilares de atuação do Âncora Group, que estruturou treinamentos presenciais e on-line para equipes internas, clientes e assistências técnicas credenciadas. A iniciativa reúne um espaço dedicado a módulos teóricos e práticos sobre o portfólio da Âncora Tools, além de conteúdos audiovisuais e de um instituto educacional em fase de implantação. A proposta é diminuir erros de operação e a exposição dos profissionais a riscos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O tema também está na pauta do poder público. Em 29 de janeiro de 2025, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) reuniram-se em Brasília (DF) para discutir iniciativas de capacitação profissional voltadas ao setor. A necessidade de mão de obra qualificada é cada vez maior, especialmente diante do envelhecimento da força de trabalho, cuja idade média já chega aos 42 anos.

A qualificação também é exigência legal. A Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), que define medidas de proteção para o trabalho com máquinas e equipamentos, determina que operação, manutenção e inspeção sejam conduzidas por trabalhadores habilitados, qualificados ou capacitados, e autorizados para essa finalidade.

Conhecimento técnico como prevenção

Para Rafael Bernardi, gerente de marketing do Âncora Group, dominar o equipamento é o ponto de partida para um trabalho seguro e produtivo. “O treinamento técnico é fundamental para garantir que as ferramentas sejam utilizadas de forma segura, eficiente e adequada a cada aplicação. Na construção civil, conhecer as características do equipamento, seus limites operacionais e os procedimentos corretos de uso contribui para prevenir acidentes, evitar falhas de execução e reduzir retrabalhos”, afirma.

O gerente explica que a falta de preparo pode provocar desde a escolha inadequada da ferramenta até o uso de acessórios incompatíveis e o desrespeito aos limites de funcionamento, com efeitos sobre a segurança, a qualidade do serviço e os custos de manutenção.

“A capacitação é uma medida importante de prevenção, pois ajuda a padronizar procedimentos, identificar riscos e utilizar os equipamentos de maneira mais eficiente”, acentua ele.

Modalidades que se complementam

Os formatos presencial e a distância cumprem papéis distintos na formação. “O formato presencial permite uma experiência mais prática, na qual os profissionais podem conhecer os equipamentos de perto, acompanhar demonstrações, esclarecer dúvidas diretamente com especialistas e compreender melhor os procedimentos corretos de operação e segurança”, detalha o executivo.

Já o ensino on-line, de acordo com ele, amplia o acesso à informação e facilita a atualização de equipes distribuídas em diferentes regiões. “O mais importante é que as duas modalidades contribuam para uma formação consistente, munida de informações de todas as modalidades”, observa.

Estrutura de testes e conteúdo digital

Parte dos treinamentos presenciais acontece no Centro de Serviços Âncora (CSA), estrutura própria da empresa destinada a testes de ferramentas. “O Centro de Serviços Âncora é o nosso laboratório equipado com tecnologia de ponta e que conta com um time técnico altamente qualificado. Toda a linha de ferramentas passa por processos de inspeção e testes, com o objetivo de reduzir falhas e antecipar possíveis ocorrências antes de chegar aos nossos clientes”, descreve Bernardi. O espaço recebe capacitações para a equipe Âncora, assistências técnicas autorizadas, locadoras e profissionais em busca de aperfeiçoamento.

Os conteúdos variam conforme o público. “Para as equipes de atendimento e assistências técnicas, o conhecimento também contribui para uma identificação mais precisa de problemas, uma orientação mais assertiva aos usuários e um atendimento qualificado”, acrescenta o gerente.

Fora das salas de treinamento, o suporte continua no próprio produto. As embalagens trazem um QR Code que leva à página exclusiva de cada item no site da marca, com dados técnicos e vídeos explicativos. O canal da empresa no YouTube mantém ainda uma playlist dedicada ao portfólio de ferramentas, que reúne mais de 180 produtos, segundo o catálogo da marca.

Instituto em desenvolvimento

Como próximo passo, o grupo prepara o Instituto de Treinamento Âncora (ITA), portal educacional gratuito e exclusivo voltado à formação de “Profissionais de Elite” na construção civil, com treinamentos para diferentes aplicações e nichos de mercado. O projeto está em andamento.

“A combinação dessas modalidades representa uma oportunidade de expandir a disseminação de conhecimento, aproximar ainda mais o Âncora Group dos diferentes públicos da construção civil e contribuir para a formação de profissionais cada vez mais preparados e qualificados”, conclui Bernardi.

Com mais de 34 anos de mercado, o Âncora Group integra formação técnica e desenvolvimento de produtos. A estratégia conecta laboratório, conteúdo digital e treinamento para que o uso correto das ferramentas acompanhe a evolução dos equipamentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://ancoratools.com.br/