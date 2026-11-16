321 Modular aposta em construções montadas em horas

Uma obra convencional leva meses entre fundação, paredes, cobertura e acabamento. Na 321 Modular, de Jaguaruna (SC), a construção chega ao terreno em peças modulares, prontas para montar, e fica de pé em questão de horas. A explicação está no que acontece antes: de acordo com a empresa, cerca de 90% de cada construção é fabricada dentro da indústria.

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“Construir uma casa precisa ser cada vez mais parecido com fabricar um produto industrial: com planejamento, tecnologia, qualidade e eficiência”, afirma Samuel de Souza Pacheco, CEO do Grupo Pacheco, do qual a 321 Modular faz parte.

Uma indústria no lugar do canteiro

A 321 Modular levou a obra do canteiro para dentro da fábrica. A empresa nasceu para enfrentar gargalos conhecidos da construção tradicional, como a falta de mão de obra, a ausência de padronização, a baixa produtividade e o desperdício.

Na fábrica, cada construção passa por processos padronizados, planejamento e controle da produção (PCP), almoxarifado estruturado e etapas de inspeção de qualidade. Quando o conjunto chega ao terreno, resta a montagem final.

O que muda para quem constrói

Para o cliente, a diferença aparece no prazo, no custo e na qualidade:

Montagem em horas, em vez de meses de obra;

Prazo e custo previsíveis, sem as surpresas comuns de obra;

Menos desperdício e menor dependência de mão de obra local;

Padrão industrial de qualidade em cada construção entregue.



O modelo atende quem quer morar, quem busca um espaço de lazer e quem investe em hospedagem, como as construções voltadas à locação por temporada. Em todos os casos, a proposta é uma construção rápida e limpa, feita em madeira.

Parque industrial em expansão contínua

Segundo a empresa, o parque industrial da 321 Modular soma mais de 30 mil metros quadrados de pavilhões, com áreas reservadas para novas ampliações. A operação reúne máquinas automatizadas, equipamentos de alta produtividade, projetos com soluções robotizadas e ferramentas de inteligência artificial (IA) aplicadas à gestão e à tomada de decisão. A automação segue em implantação, e a capacidade de produção cresce a cada mês.

Sustentabilidade do início ao fim

A construção industrializada em madeira gera menos entulho, menos desperdício e menos tempo de obra no terreno. O que sobra da produção também tem destino: a serragem e os subprodutos do beneficiamento da madeira são transformados em pellets pela Clean Pellets, empresa do grupo. O material vira biomassa energética, um biocombustível renovável usado em aplicações industriais e comerciais, com potencial de exportação.

“Para nós, sustentabilidade não é apenas um compromisso ambiental. É também uma oportunidade de inovar, gerar eficiência e desenvolver novos negócios”, diz o CEO.

41 anos de madeira por trás da tecnologia

A 321 Modular tem fábrica própria e integra um grupo com 41 anos de mercado. O Grupo Pacheco nasceu em 1985 com a Madeireira Pacheco e hoje reúne também a 321 Modular, a Clean Pellets e a Pacheco Empreendimentos. Desde 2012, a segunda geração da família conduz a modernização e a expansão do grupo.

Franquia: a fábrica por trás de cada unidade

A 321 Modular cresce por meio de franquias. A fábrica concentra a produção dos kits, com padrão e inspeção de qualidade definidos, enquanto a unidade franqueada cuida da venda, do atendimento e da montagem na sua região, sem precisar investir em uma indústria própria. A franqueadora entrega à rede um manual operacional que cobre toda a cadeia de valor, uma plataforma digital própria que conecta franqueadora e lojas e encontros periódicos com os franqueados.

O avanço do modelo ocorre em um setor pressionado pela escassez de profissionais. A edição mais recente da Sondagem Indústria da Construção, divulgada em 26 de outubro de 2026 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), mostra que a falta ou o alto custo da mão de obra não qualificada foi apontada por 29% dos empresários entre os principais problemas do terceiro trimestre. A falta ou o alto custo de trabalhador qualificado aparece em seguida, com 25%.

“Até 2030, queremos nos tornar a maior fábrica de construção modular industrializada em madeira do Brasil, com capacidade de atender todo o território nacional e avançar para o mercado internacional”, diz Samuel Pacheco.

Perguntas frequentes

Quanto tempo leva para montar uma construção da 321 Modular? A montagem no terreno leva poucas horas, porque cerca de 90% da construção já sai pronta da fábrica.

O que é construção modular industrializada? É o método em que a construção é fabricada em ambiente industrial, com processos padronizados e controle de qualidade, e depois montada no terreno a partir de kits modulares.

Preciso ter uma fábrica para ser franqueado? Não. A produção fica concentrada na fábrica da 321 Modular, e o franqueado responde pela venda, pelo atendimento e pela montagem.

Sobre a 321 Modular

A 321 Modular é uma indústria de construção modular em madeira, com sede em Jaguaruna (SC). Fabrica construções com cerca de 90% da obra feita em fábrica e montagem no terreno em poucas horas. Faz parte do Grupo Pacheco, com 41 anos de história no setor madeireiro, e leva sua tecnologia a diferentes regiões do país por meio de uma rede de franquias.

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Para mais informações, basta acessar: https://321modular.com/