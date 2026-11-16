Black Friday exige escalas guiadas pela demanda no varejo

A Black Friday de 2026, marcada para 27 de novembro, deve movimentar R$ 296,8 bilhões no varejo brasileiro ao longo do mês, segundo projeção do IEMI. O valor representa recuo de 2,5% em relação a 2025, enquanto o comércio eletrônico deve somar R$ 13,3 bilhões, alta de 20,7%. Com receita comprimida em poucos dias e margens sob pressão, a organização das equipes passa a ser uma das decisões mais sensíveis da temporada.

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As contratações também indicam um empresário mais prudente. O Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo (Sindilojas SP) prevê 18,5 mil novos postos no varejo paulista entre outubro e novembro. A capital paulista deverá concentrar cerca de 22% destes postos de trabalho. Os segmentos de vestuário, calçados, artigos de viagem e acessórios concentrarão até 35% dos novos empregos, seguidos dos ramos supermercadistas, que devem ser responsáveis por outros 30% das novas vagas. O restante a ser gerado irá se dividir entre as outras atividades do varejo.

Demanda antes da meta

Para Adelino Silva, Development Support Manager da SISQUAL® WFM, empresa de software de gestão da força de trabalho (Workforce Management, ou WFM), o período pede uma leitura além do calendário promocional. “A Black Friday não deve ser gerida apenas como um evento comercial, mas como um desafio de eficiência operacional. O varejista precisa absorver, em poucos dias, um fluxo de clientes muito acima do habitual, e isso pressiona ao mesmo tempo o atendimento, a produtividade e a margem”, afirma.

Segundo ele, o desafio está em posicionar as pessoas certas nos caixas, no salão de vendas, na reposição e na retirada de pedidos feitos online. “Um reforço mal distribuído tem quase o mesmo efeito de nenhum reforço”, completa.

O executivo observa que as falhas mais graves surgem antes da campanha, como escalas desenhadas pela meta de vendas e decisões de ampliar a equipe tomadas quando o pico já começou. “Outro erro recorrente é replicar a mesma escala em toda a rede, quando uma loja de shopping, uma loja de rua e um hipermercado vivem picos em horários e dias completamente diferentes”, aponta.

A meta de vendas, por exemplo, indica aonde a empresa quer chegar, mas não diz quantas pessoas são necessárias para chegar lá. Quem planeja só pela meta acaba confundindo ambição comercial com necessidade operacional. De acordo com o especialista, uma previsão consistente cruza o histórico por loja, dia e faixa horária com o calendário de eventos, o fluxo de clientes, o tempo médio de atendimento e a produtividade por função, convertendo essa leitura em necessidade de pessoas por horário e, só depois, em escalas.

“A previsão também não termina quando a campanha começa: comparar o fluxo realizado com o previsto durante os dias de maior movimento permite ajustar a operação enquanto ainda há tempo”, acrescenta.

O custo de errar para mais ou para menos

“Vender mais não significa necessariamente rentabilizar mais”, resume Silva. Com equipes menores que o necessário, surgem filas, desistências de compra e funcionários sobrecarregados. Além da venda perdida, esse cenário costuma gerar horas extras emergenciais, que custam mais do que um reforço planejado.

“O excesso de pessoas é o erro menos visível”, pondera o executivo. Equipes acima da demanda real elevam o custo laboral e reduzem a produtividade por hora trabalhada. “O dimensionamento adequado não consiste em ter mais colaboradores disponíveis, mas em ter as pessoas certas, nos horários certos e nas operações que realmente precisam delas”, complementa.

Jornada e conformidade

A legislação acrescenta outra camada ao planejamento. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) limita a duas as horas suplementares diárias. “A hora extra deve ser exceção de gestão, e não instrumento de planejamento. Quando passa a ser a principal resposta ao pico, é sinal de que a escala foi mal desenhada”, sustenta Silva.

Ele lembra que as convenções coletivas, inclusive para domingos e feriados, variam por categoria e região. Quando as regras estão parametrizadas no sistema de escalas e a gestão acompanha em tempo real alertas de descumprimento, o gestor corrige o desvio antes que ele vire passivo trabalhista.

Indicadores lidos em conjunto

Fundada em 1992, no Porto (Portugal), e presente há 15 anos no Brasil, SISQUAL® WFM atende mais de 750 instituições no país, além de redes varejistas. Segundo Silva, a ferramenta liga a previsão de demanda ao dimensionamento e à geração das escalas, com alertas de nível de serviço e visibilidade do custo dos turnos antes da folha. “O ganho está menos na tecnologia em si e mais na disciplina de decisão que ela torna possível em uma rede com muitas unidades”, observa.

Para medir os resultados, ele recomenda acompanhar em conjunto o custo de mão de obra sobre as vendas, as vendas por hora trabalhada, a aderência entre demanda prevista e realizada, o volume de horas extras, o tempo de espera e o absenteísmo. “A verdadeira eficiência não consiste em gastar menos com pessoas, mas em utilizar a força de trabalho de forma inteligente, equilibrada e sustentável”, conclui.

Com projeção de leve recuo no varejo, expansão no canal digital e contratações mais contidas, a edição de 2026 tende a premiar as redes que tratarem a escala como decisão baseada em dados. Na análise da SISQUAL® WFM, previsão de fluxo, conformidade trabalhista e monitoramento em tempo real permitem atravessar o pico sem transferir o custo para o atendimento ou para as equipes.

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