Tecnologia e finanças puxam média salarial de qualificados

Os setores de Informação e Comunicação e de Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados foram os que mais contribuíram positivamente para a média salarial declarada nas admissões de profissionais com ensino superior completo ou acima em setembro de 2026. A conclusão é de uma análise da Sim Carreira, especializada em recrutamento e Inteligência de Talentos, feita com base no Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) e publicada no relatório Employment Pulse.

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O levantamento considerou 199.747 admissões com salário informado, distribuídas em 21 setores econômicos. A remuneração média geral ficou em R$ 4.512, mas o cruzamento entre salários e volume de contratações revelou diferenças importantes na contribuição de cada atividade para esse resultado. Como referência, os dados oficiais do Novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 4 de novembro de 2026, contabilizaram 2.214.437 contratações e saldo de 121.305 empregos formais no país em setembro, em todos os níveis de escolaridade.

Informação e Comunicação teve 14.864 admissões, com remuneração média de R$ 6.688, enquanto Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados somaram 8.399 admissões, com média de R$ 8.278. Juntos, os dois setores representaram 11,6% das admissões qualificadas do mês e exerceram a maior contribuição positiva para a média geral. O desempenho evidencia a relevância de análises específicas de remuneração e de demanda por profissionais no setor financeiro, sobretudo em posições que exigem maior especialização.

Na sequência aparecem Indústrias de Transformação, com 18.581 admissões e salário médio de R$ 5.438, e Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas, com 16.402 admissões e média de R$ 5.529. As duas atividades também se destacaram pela combinação de remunerações acima da média e participação expressiva nas contratações.

Volume de contratações pesa no resultado

A análise mostra que os setores com os maiores salários médios não são, necessariamente, os que mais influenciam o resultado geral. Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais lideraram o ranking salarial, com R$ 10.894, mas contabilizou apenas 27 admissões. Indústrias Extrativas apresentaram média de R$ 10.529, porém com 837 contratações. Esse baixo volume de admissões limita o peso dessas atividades sobre a média do mercado qualificado.

O recorte por área profissional também aponta remunerações superiores à média geral em funções especializadas. Tecnologia da Informação alcançou salário médio de R$ 8.716 nas admissões de setembro, e Engenharia chegou a R$ 8.002, com 11.548 e 7.651 admissões com salário informado, respectivamente. Os números indicam a importância de separar o setor da empresa da função exercida pelo profissional, sobretudo em mercados que demandam recrutamento especializado em Engenharia.

“Os setores que pagam os maiores salários não são necessariamente os que mais influenciam a média salarial dos profissionais qualificados. Quando cruzamos remuneração e volume de admissões, Informação e Comunicação e Serviços Financeiros ganham protagonismo. É uma distinção importante para empresas que utilizam médias salariais como referência, porque o setor econômico e a função exercida pelo profissional podem mudar significativamente a leitura do mercado”, avalia Thiago Melo, CEO da Sim Carreira.

Na outra ponta, Educação teve 19.363 admissões, com remuneração média de R$ 2.305, e Atividades Administrativas e Serviços Complementares alcançaram 29.194 contratações, com média de R$ 3.958. Por reunirem volumes altos de admissões com salários abaixo da média geral, esses setores puxam o indicador na direção oposta e ajudam a explicar sua composição.

Para as empresas, os resultados sinalizam a necessidade de analisar a remuneração por setor, função e senioridade. As diferenças observadas explicam por que uma pesquisa salarial precisa considerar o contexto de cada mercado, e não apenas médias gerais.

A análise considera exclusivamente salários declarados nas admissões, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de profissionais com ensino superior completo ou acima. Os valores não representam a remuneração total, não incluem necessariamente bônus, benefícios ou remuneração variável e não contemplam vínculos fora do regime celetista. A identificação dos setores com maior influência positiva leva em conta tanto a remuneração média quanto a participação de cada setor no total de admissões.

Principais achados

A remuneração média declarada nas 199.747 admissões de profissionais com ensino superior completo ou acima em setembro de 2026 foi de R$ 4.512;

Informação e Comunicação (14.864 admissões e média de R$ 6.688) e Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados (8.399 admissões e média de R$ 8.278) exerceram a maior contribuição positiva para a média geral, com 11,6% das admissões qualificadas do mês;

Indústrias de Transformação e Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas aliaram volume de admissões e remuneração acima da média;

Organismos Internacionais lideraram o ranking de salários médios, com R$ 10.894, mas somaram só 27 admissões, o que limita sua influência sobre a média geral;

Por área profissional, Tecnologia da Informação registrou média de R$ 8.716, e Engenharia, R$ 8.002. Educação, com 19.363 admissões e média de R$ 2.305, pesou na direção oposta.



Sobre o Employment Pulse

O Employment Pulse é um relatório da Sim Carreira que analisa dados públicos do Novo CAGED para acompanhar a dinâmica do emprego formal no Brasil. O estudo observa admissões, desligamentos, saldo de vagas, pressão de contratação, setores, regiões, salários e recortes de escolaridade, convertendo dados públicos em inteligência sobre o mercado de trabalho.

Sobre a Sim Carreira

A Sim Carreira é uma consultoria de recrutamento estratégico, headhunting e inteligência de mercado de trabalho. A empresa produz análises sobre contratação, demanda por talentos e tendências do mercado brasileiro, apoiando organizações na tomada de decisão sobre pessoas e crescimento.

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Para mais informações, basta acessar: https://simcarreira.com.br