Originals mapeia LiDAR e IA para medir carbono florestal

Nos projetos de florestamento, reflorestamento e revegetação (ARR, na sigla em inglês), a medição de carbono tem como referência o inventário florestal, no qual equipes medem diâmetro e altura das árvores em parcelas amostrais e estimam a biomassa por equações estatísticas. A essa base começa a se somar o monitoramento, relato e verificação digital (dMRV), que reúne sensoriamento remoto, sensores LiDAR (Light Detection and Ranging, ou detecção e medição por luz) e inteligência artificial (IA) para reconstruir a vegetação em três dimensões e acompanhar seu desenvolvimento com maior frequência.

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A tendência foi mapeada pela Originals, plataforma de restauração florestal e remoção de carbono do Future Climate Group, estruturada com a norte-americana Pachama. A empresa já utiliza inventários de campo no monitoramento de suas áreas e identifica no LiDAR associado à IA uma oportunidade de complementar esse trabalho. De acordo com a companhia, a Originals inicia operações com cerca de 12 mil hectares em sete regiões do Brasil e do México, potencial para o plantio de mais de 10 milhões de árvores e capacidade estimada de remover aproximadamente 5 milhões de toneladas de carbono ao longo do ciclo dos projetos, com meta de chegar a 25 mil hectares até 2035.

O que os sensores acrescentam ao inventário

No método de campo, técnicos aplicam modelos alométricos (fórmulas que relacionam diâmetro e altura do tronco à massa da planta) a uma amostra de árvores e extrapolam o resultado para toda a área. Uma pesquisa de 2022, publicada na revista Ecological Solutions and Evidence, com escaneamento a laser terrestre de uma floresta temperada no Reino Unido, encontrou biomassa acima do solo 1,77 vez superior à estimada pelos modelos alométricos usuais. Segundo os autores, metade da biomassa daquela floresta estava em menos de 7% das árvores, todas maiores do que as empregadas na calibração das fórmulas.

“O inventário de campo continua sendo a base da medição, porque é nele que se confirmam espécie, diâmetro e altura das árvores. O LiDAR tem potencial para acrescentar uma leitura tridimensional da estrutura de cada copa, o que tende a elevar o rigor técnico e a acurácia das estimativas de biomassa quando os dois métodos são combinados”, avalia Paulo Zidane, da área de geotecnologia do Future Climate Group.

Como funciona o monitoramento digital

Instalado em aeronaves, drones ou tripés, o LiDAR dispara pulsos de laser e registra o tempo de retorno de cada um após tocar folhas, galhos e solo. O resultado é uma nuvem de pontos que descreve altura, densidade e arquitetura do dossel. Com base nesse modelo, algoritmos estimam o volume de madeira e, com dados de densidade das espécies, convertem o valor em biomassa e em toneladas de carbono. Imagens de satélite completam o processo ao apontar mudanças de cobertura entre uma campanha de campo e outra.

Nos primeiros anos após o plantio, a visão computacional aplicada a imagens de alta resolução pode identificar mudas e copas, estimar taxas de sobrevivência por espécie e medir o ritmo de crescimento por talhão. Esse tipo de leitura permite antecipar falhas de pegamento e programar replantios antes que a perda afete a curva de remoção prevista. Os padrões de certificação já incorporam parte dessa lógica: a metodologia VM0047, da Verra, voltada a projetos ARR, combina sensoriamento remoto e amostragem em parcelas como base para quantificar as remoções de carbono.

Verificação e transparência

O Banco Mundial aponta, em relatório técnico sobre o tema, que tecnologias digitais simplificam a coleta, o processamento e o controle de qualidade dos dados de monitoramento. Em outra publicação, a instituição pondera que esses sistemas ainda são complexos e caros de implantar, mas tendem a baixar o custo de geração dos créditos no longo prazo, com ganhos de transparência e segurança.

“A combinação entre inventário em campo e sensoriamento remoto pode oferecer ao auditor e ao comprador uma visão mais contínua do que acontece na área, sem depender apenas do relatório periódico. Para a Originals, acompanhar a maturidade dessas tecnologias faz parte da preparação para um mercado que exige cada vez mais rastreabilidade”, afirma Zidane.

A demanda por evidências também parte dos compradores. Em maio de 2024, Google, Meta, Microsoft e Salesforce lançaram a Coalizão Symbiosis, compromisso de contratar até 20 milhões de toneladas em créditos de remoção baseados na natureza até 2030, com foco inicial em projetos ARR. Entre os pilares de qualidade definidos estão contabilidade conservadora, durabilidade, integridade ecológica e transparência.

No Brasil, a Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024, instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE) e criou o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões (CRVE), ativo que representa uma tonelada de dióxido de carbono equivalente reduzida ou removida segundo metodologia credenciada.

Nesse cenário regulatório e comercial, enfatiza o executivo, a integração entre medições de campo e modelagem tridimensional da floresta tende a influenciar a forma como os créditos de remoção são calculados, auditados e negociados. “Em projetos de ciclo longo, ampliar a base de evidências para investidores, certificadores e compradores passa a ser um ponto de atenção durante toda a vida útil das áreas”, conclui o porta-voz do Future Climate Group.

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Para mais informações, basta acessar: https://futureclimate.com/