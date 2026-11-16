Corinthians é campeão no Brasileiro de Remo Master 2026

O Sport Club Corinthians Paulista conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Remo Master 2026, realizado entre os dias 13 e 15 de novembro, na Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo. Com 951 pontos, a equipe terminou a competição na primeira colocação, com 81 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O campeonato reuniu mais de 300 atletas de 32 clubes de diferentes regiões do país, em uma programação de aproximadamente 140 provas. A delegação do Corinthians contou com 48 remadores, sendo 36 homens e 12 mulheres, que participaram das disputas ao longo dos três dias de competição.

O resultado em território nacional dá sequência a uma temporada de destaque para a equipe master do clube, que participa das principais competições da modalidade em todo o mundo.

Para Giovanni M. Cardoso, remador master do Corinthians e cofundador da Mondial e da AIWA, a conquista brasileira é resultado de uma rotina de preparação que exige disciplina e comprometimento dos atletas. “Esse título é resultado de muito trabalho e dedicação. São treinos que começam ainda de madrugada, muitas vezes no frio e no escuro, com percursos de 8, 10 e 12 quilômetros. Cada atleta sabe o quanto precisa se dedicar para chegar a uma competição como essa. Conquistar o Brasileiro com esse resultado é uma grande satisfação e reconhecimento do nosso esforço coletivo”, afirma Giovanni.

Para Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do Sport Club Corinthians Paulista, o resultado também reflete o trabalho conjunto de atletas, comissão técnica e equipes de apoio. “Uma conquista como essa envolve muito mais do que o desempenho nas provas. Existe um trabalho contínuo de planejamento, preparação e organização, com a participação de atletas, equipe técnica, profissionais de apoio e diretoria”, ressalta Dorival.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Organizado pela Confederação Brasileira de Remo (CBR), o Campeonato Brasileiro de Remo Master 2026 contou com o apoio dos clubes paulistas Sport Club Corinthians Paulista, CEPEUSP, Club Athletico Paulistano, Clube de Regatas Bandeirante e Esporte Clube Pinheiros.