NoPing amplia acesso ao plano anual com oferta especial
Assinantes de novas contas recebem 16 meses de serviço pelo valor de 12, com desconto de 64% no Brasil.
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Na quarta?feira, 11 de novembro, a empresa brasileira NoPing iniciou a campanha Black November, que concede quatro meses gratuitos a quem assina o plano anual, totalizando 16 meses de acesso pelo preço de 12.
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No Brasil, o custo por mês passa de R$ 23,90 (plano mensal) para R$ 8,62 quando pago anualmente, o que corresponde a um desconto de 64% em relação ao valor de 16 meses nessa modalidade. A promoção é válida para novas assinaturas do plano anual e permanece em vigor até o final de novembro de 2026.
O plano anual inclui a oferta de quatro meses gratuitos; a a renovação automática não repete o benefício, e os planos mensal e trimestral permanecem sem desconto durante o período promocional. A condição é limitada à Black November e não se aplica a contratos já existentes.
NoPing é uma plataforma de otimização de conexão para jogos online, disponível para PC (Windows), Android e iOS. Entre as funcionalidades estão Multi?Conexão, que encaminha pacotes por até cinco rotas simultâneas com filtro de duplicações, Boost FPS e Modo Lite.
Usuários que desejam experimentar o serviço podem aproveitar o teste gratuito de um dia, sem necessidade de cartão de crédito.
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Para mais informações, basta acessar o site oficial: https://noping.com/pt?
Website: https://noping.com/pt