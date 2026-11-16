Kipiai vence três prêmios do Google Ads Impact Awards 2026

A Kipiai, empresa de mídia, SEO, tecnologia e dados, foi a agência vencedora de três das cinco categorias do Google Ads Impact Awards 2026 no Brasil: Crescimento de Apps, Impacto Criativo e Conquista de Mídia. Nas outras duas, Excelência em IA e Inovação em Dados, a empresa ficou entre as finalistas.

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A premiação e o júri

O Google Ads Impact Awards reconhece agências e anunciantes que usam o Google Ads e a inteligência artificial para gerar resultados no marketing digital. No Brasil, a edição de 2026 teve cinco categorias, cada uma com um vencedor na modalidade agência e outro na de anunciante: Excelência em IA, que premia o uso de várias soluções de IA do Google Ads; Impacto Criativo, voltada a anúncios com IA no Google e no YouTube; Inovação em Dados, que reconhece decisões baseadas em dados e mensuração; Conquista de Mídia, para experiências personalizadas em todos os canais; e Crescimento de Apps, dedicada ao crescimento e ao engajamento em aplicativos.

Os vencedores foram escolhidos por um painel de cinco jurados, que combinou métricas de performance e critérios qualitativos de inovação, criatividade e liderança. Quatro deles são diretores do Google: Gustavo Souza, Aline Moda, Fernanda Doria e Maia Mau. A quinta é Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil.

Os três cases vencedores

Em Crescimento de Apps, o desafio do Tenda Atacado era fomentar as compras pelo aplicativo. Entre janeiro e julho de 2026, o app passou de 45,7% para 58,3% da receita do Google Ads, tornando-se o principal canal do anunciante.

Em Impacto Criativo, também com o Tenda Atacado, a Kipiai passou a produzir semanalmente vídeos e peças com a IA generativa do Google para as mais de 400 ofertas renovadas a cada ciclo, que antes tinham apenas quatro peças estáticas na mídia paga e nenhum vídeo. Entre janeiro e julho de 2026, na comparação com 2025, a receita do Performance Max cresceu 41,6% e a do Demand Gen, 109,7%.

Em Conquista de Mídia, a Ri Happy, maior varejista de brinquedos do país, tinha campanhas que anunciavam produtos em regiões onde o itens estavam esgotados. Com o estoque de mais de 250 lojas e dados de preço integrados à IA do Google, a receita das campanhas prioritárias de produtos próprios cresceu 432% no primeiro semestre de 2026, ante o mesmo período de 2024, com 74% a mais de investimento e ROAS de 29,4x.

Nas outras duas categorias, a Kipiai foi finalista: Excelência em IA, com a Monte Carlo Joias, e Inovação em Dados, com a GoodStorage.

Os cinco projetos usam dados próprios dos anunciantes, como estoque, ofertas, vendas e contratos, para orientar a IA do Google em segmentos distintos: atacado, brinquedos, joias e armazenagem.

“Ser a agência mais premiada desta edição é um reconhecimento ao nosso time e a parceiros como Tenda Atacado, Ri Happy, Monte Carlo e GoodStorage, que confiaram na Kipiai para testar caminhos novos com a IA do Google. Para nós, o prêmio confirma que dados e tecnologia aplicados à mídia geram resultado de negócio", afirma a empresa.

Sobre a Kipiai

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Fundada em 2014, em São Paulo, a Kipiai atua como parceira estratégica de marcas em mídia, SEO, tecnologia e dados. A empresa é Google Partner Premier, além de Meta Partner e TikTok Partner. Para mais informações, basta acessar kipiai.com.