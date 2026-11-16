Conceito de Smart Cities ganha força no Brasil

Apesar da expansão do acesso digital, 39% dos usuários de dispositivos móveis no Brasil já enfrentaram a situação de ficar incomunicáveis na rua por falta de saldo ou pelo término da franquia de dados, segundo a pesquisa citada no levantamento. O dado evidencia um desafio para a digitalização das cidades: garantir que os serviços digitais estejam acessíveis justamente quando a população precisa deles.

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Para Victor Nunes, Diretor de Negócios da TLD Hub Tech, empresa de tecnologia com atuação nacional, a evolução das cidades inteligentes passa pela capacidade de transformar a infraestrutura digital em acesso efetivo a serviços e oportunidades. “Quando falamos em cidades inteligentes, precisamos olhar para a experiência de quem vive nelas. A tecnologia deve facilitar o acesso aos serviços públicos, ampliar possibilidades e contribuir para uma gestão mais eficiente. Para isso, conectividade, disponibilidade e segurança precisam fazer parte do planejamento desde o início”, afirma.

Os pilares para uma transformação mais humana e segura

Alinhada às diretrizes da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, a inovação urbana tem como ponto central as pessoas. Para que a transformação digital gere benefícios concretos, é necessário integrar conectividade de qualidade ao desenvolvimento urbano, fortalecer a governança e a proteção de dados, estimular o desenvolvimento regional e ampliar a capacitação e a participação social, com avaliação contínua dos impactos tecnológicos.

Na avaliação de Nunes, esses pilares precisam ser tratados de forma integrada. “A transformação digital das cidades depende de decisões que considerem tanto a infraestrutura quanto as necessidades da população. Isso envolve criar condições para que os serviços funcionem com consistência, que os dados sejam tratados com responsabilidade e que a tecnologia contribua para o desenvolvimento de cada região. É essa visão integrada que permite transformar investimento tecnológico em valor para o cidadão”, destaca.

Nesse cenário, a atuação conjunta entre TLD e Fortinet reúne infraestrutura de conectividade e recursos avançados de cibersegurança para apoiar a proteção de dados, o uso de inteligência artificial e a operação de redes urbanas. Essa combinação contribui para que os ambientes digitais sejam estruturados com disponibilidade, proteção e capacidade de evolução.

“A tecnologia tem potencial para ampliar o acesso a serviços, fortalecer a gestão pública e criar novas oportunidades para as cidades. O desafio está em conectar esses objetivos a uma infraestrutura preparada para sustentar essa evolução com segurança e continuidade. Quando conectividade e proteção caminham juntas, criamos condições para que a transformação digital gere resultados concretos para a população”, conclui Nunes.

Sobre a TLD Hub Tech

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Com mais de 36 anos de atuação, a TLD Hub Tech é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em cibersegurança, redes e conectividade, comunicação integrada e voz, soluções digitais e inteligência artificial. Sediada em Salvador (BA), com filial em Aracaju (SE) e atuação nacional, reúne mais de 160 profissionais e atende organizações públicas e privadas. Seu posicionamento, Tecnologia Liga Destinos, expressa a conexão entre tecnologia, confiança e pessoas como parte de sua atuação no mercado. Conheça mais sobre a TLD Hub Tech: https://tld.com.br/?