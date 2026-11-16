Dropshipping nacional ganha espaço em marketplaces

O crescimento dos marketplaces e das compras realizadas diretamente pelas redes sociais tem ampliado as possibilidades de atuação no comércio eletrônico brasileiro. O dropshipping nacional está entre os modelos de negócio adotados por lojistas que buscam diversificar os canais de venda sem assumir a estrutura de armazenamento e envio de produtos.

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O movimento acompanha a expansão do social commerce. No primeiro ano de operação no Brasil, o TikTok Shop registrou crescimento de 102 vezes no GMV médio diário mensal, indicador que representa o valor bruto das mercadorias vendidas. Os dados foram divulgados pela própria plataforma em junho de 2026 e evidenciam o avanço dos canais que integram conteúdo, descoberta de produtos e compra.

No dropshipping, o lojista anuncia os produtos e realiza as vendas, enquanto o fornecedor parceiro fica responsável pelo armazenamento e envio das mercadorias. Na modalidade nacional, os produtos são fornecidos por empresas estabelecidas no Brasil, o que elimina etapas relacionadas à importação e pode reduzir o tempo entre a compra e a entrega.

A integração com marketplaces e redes sociais amplia as alternativas de distribuição desses produtos. Em vez de concentrar as operações em uma loja virtual própria, o empreendedor pode disponibilizar seu catálogo em diferentes ambientes digitais, alcançando consumidores que já utilizam essas plataformas para pesquisar e comprar.

Para Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa desenvolvedora do Dropi, a integração entre fornecedores nacionais e canais de venda acompanha mudanças na estrutura do comércio eletrônico. “A possibilidade de acessar diferentes canais de venda sem assumir os custos de formação de um estoque próprio amplia as alternativas de atuação, mas também exige organização para acompanhar pedidos, disponibilidade de produtos e entregas”, afirma.

Apesar do potencial de expansão, o modelo também apresenta desafios relacionados à operação. Como o lojista depende de fornecedores parceiros para atender aos pedidos, problemas de disponibilidade de estoque, atrasos no despacho e divergências na qualidade dos produtos podem afetar a experiência do consumidor e a reputação da loja.

As exigências das plataformas também fazem parte desse cenário. No TikTok Shop, por exemplo, existem regras específicas para o processamento e o envio de pedidos. A política da plataforma determina que vendedores brasileiros utilizem logística nacional e mantenham os produtos em endereços de depósito cadastrados no Seller Center. Essas condições impactam a organização das operações que trabalham com fornecedores parceiros.

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A expansão dos marketplaces e das redes sociais como canais de venda indica uma diversificação dos caminhos para o comércio eletrônico. Nesse contexto, o dropshipping nacional aparece como uma alternativa de operação, mas sua adoção depende da compatibilidade entre fornecedores, regras das plataformas e capacidade de gerenciamento dos pedidos.