Samsonite lança campanha de Natal "The Perfect Gift"

A Samsonite apresenta a campanha de Natal “The Perfect Gift”, que conecta o ato de presentear às viagens, aos reencontros e às experiências compartilhadas. Com malas, mochilas e bolsas, a proposta considera os presentes que passam a acompanhar a rotina e os próximos destinos de quem os recebe, relacionando a escolha de cada item às pessoas e às histórias que fazem parte dessas jornadas.

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A relação entre viagens e vínculos pessoais aparece no Relatório de Tendências de Viagem 2027 da Hilton, publicado em setembro de 2026. Realizado em parceria com a Morning Consult, o levantamento ouviu 14.744 viajantes em 14 países, incluindo o Brasil. Nos resultados globais, 31% dos entrevistados relataram já ter viajado sozinhos para encontrar amigos ou familiares no destino, mostrando como o deslocamento individual também pode estar associado à convivência com pessoas próximas.

Esse vínculo entre o deslocamento e as pessoas que motivam a partida orienta o conceito The Perfect Gift, ou “o presente perfeito”. A campanha associa o gesto de presentear às experiências que esse presente poderá acompanhar, como uma visita à família, férias com pessoas próximas ou a descoberta de um destino. A abordagem também contempla quem deseja se presentear, considerando tanto os deslocamentos cotidianos quanto as viagens.

O universo visual de The Perfect Gift utiliza personagens de pelúcia, decoração natalina e cenários ligados às viagens para desenvolver essa relação. Ao colocar os produtos ao lado de elementos que evocam afeto e memórias, a narrativa aproxima os preparativos de uma jornada do cuidado envolvido na escolha de um presente.

Além das companhias, os interesses dos viajantes ajudam a orientar esses preparativos. Segundo o mesmo relatório, 51% dos entrevistados gostam de planejar viagens em torno de uma experiência específica. Para quem pretende presentear com um item de viagem, conhecer os planos e os hábitos de quem o receberá oferece critérios para comparar capacidade, dimensões, peso e organização interna de acordo com o uso previsto.

Entre essas características, a distribuição dos compartimentos merece atenção. Bolsos e divisórias permitem separar roupas, documentos e objetos de acesso frequente. Para quem transporta um notebook, é importante verificar a compatibilidade do compartimento com as medidas do equipamento. Em viagens aéreas, a escolha da bagagem também deve considerar as condições da companhia contratada e da passagem adquirida.

Essas diferentes situações de uso encontram espaço nas categorias reunidas pela Samsonite. Enquanto as malas estão relacionadas à organização dos pertences para os próximos destinos, bolsas e mochilas também acompanham atividades profissionais, passeios e trajetos cotidianos. A escolha do presente pode, assim, combinar o estilo pessoal de quem recebe com os planos e os itens essenciais que fazem parte da sua rotina.

Com abrangência na América Latina, a campanha “The Perfect Gift” tem início em 16 de novembro de 2026. A proposta é oferecer referências para que os viajantes possam planejar a escolha de presentes para as jornadas que estão por vir, conectando a celebração do Natal aos encontros e às experiências que continuam depois da data.

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Mais informações estão disponíveis no site oficial e nos canais digitais da Samsonite.