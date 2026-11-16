Black Friday pressiona prazos no mercado de brindes

A Black Friday de 2026, marcada para 27 de novembro, deve concentrar o maior volume de vendas do varejo no fim do mês. Só no comércio eletrônico, a projeção é de R$ 13,3 bilhões movimentados entre os dias 26 e 29, alta de 20,7% sobre o mesmo período de 2025, com 69,4 milhões de produtos vendidos, segundo projeção da Confi/Neotrust em parceria com o E-Commerce Brasil.

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Embora seja um evento voltado ao consumidor final, a data reorganiza o calendário comercial de novembro e dezembro, e isso alcança as compras corporativas. A Black Friday cai na mesma janela em que as empresas finalizam a aquisição de brindes de fim de ano, segmento que movimentou cerca de R$ 3,1 bilhões em 2024, segundo a consultoria LTP, e que tem no último trimestre o seu pico. A sobreposição das duas demandas pressiona a mesma estrutura de produção e logística.

Um pico que vai além do varejo

A concentração é expressiva. Segundo a Confi/Neotrust, os quatro dias da Black Friday responderam por 23,5% de todo o faturamento do e-commerce em novembro de 2025, mês que, sozinho, correspondeu a 12% das vendas on-line do ano. O resultado é um gargalo temporário de estoque, produção e transporte, à medida que fornecedores e transportadoras operam no limite para dar conta do volume.

Esse esforço não se restringe ao varejo de consumo. Fabricantes, gráficas e serviços de personalização que atendem o mercado corporativo disputam a mesma capacidade logística no período, o que afeta os prazos de quem precisa de produtos personalizados para entregar antes das festas.

O reflexo nas compras corporativas e nos brindes

Para as áreas de compras e marketing, a proximidade entre a Black Friday e o encerramento do ano transforma o planejamento em fator crítico. “A Black Friday e os brindes de fim de ano caem na mesma janela, e a produção e a logística ficam disputadas; a antecedência vira o ponto decisivo”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo.

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Segundo o executivo, empresas que deixam a definição dos brindes para o período da Black Friday enfrentam prazos de produção e entrega mais apertados, já que a arte, a personalização e o envio competem com o pico do varejo. A recomendação é fechar os pedidos corporativos antes da data, reservando capacidade de produção enquanto o mercado ainda não está no auge. Nesse recorte, a Black Friday funciona, para as empresas, menos como oportunidade de compra e mais como um marco de prazo no calendário de fim de ano.