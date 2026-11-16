Datas comerciais de 2027 orientam ações de marketing

O calendário comercial de 2027 volta a concentrar o grosso das vendas e das campanhas em um conjunto reduzido de datas, o que tem levado empresas a anteciparem o planejamento de marketing para o ano. A principal delas segue sendo o Natal: a projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC) apontou R$ 72,71 bilhões em vendas no varejo em 2025, o maior volume para a data em dez anos, o que reforça o peso do fim de ano no faturamento do setor.

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O planejamento, porém, não se limita ao varejo de consumo. O mesmo calendário orienta ações de relacionamento e de endomarketing, em que empresas presenteiam clientes e colaboradores ao longo do ano. Para essas ações, a definição antecipada de cada data evita a disputa por prazos de produção que marca os períodos de pico.

As datas que concentram o ano

O primeiro semestre de 2027 começa cedo. O Carnaval cai em 8 e 9 de fevereiro, seguido pela Páscoa, em 28 de março, e pelo Dia das Mães, em 9 de maio, uma das datas de maior peso no varejo brasileiro. O Dia dos Namorados fecha o semestre em 12 de junho, um sábado.

Na segunda metade do ano concentram-se as datas de maior volume. O Dia dos Pais ocorre em 8 de agosto, seguido pelo Dia do Cliente, em 15 de setembro, e pelo Dia das Crianças, em 12 de outubro. O encerramento reúne duas das datas mais fortes do varejo em sequência: a Black Friday, em 26 de novembro, e o Natal, em 25 de dezembro. A proximidade entre elas torna o último trimestre o período mais pressionado do calendário.

Do calendário à ação de relacionamento

A leitura estratégica do calendário mudou a forma como as empresas distribuem suas ações. Em vez de concentrar esforços apenas no fim do ano, parte delas passou a mapear datas ao longo dos doze meses, combinando campanhas de venda com ações de reconhecimento e brindes personalizados. “Quem distribui as ações pelo calendário, e não apenas no fim do ano, garante prazos melhores e mantém a marca presente ao longo de todo o ano”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo.

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Segundo o executivo, a antecedência é o ponto crítico de cada data, já que a aprovação da arte, a personalização e a entrega precisam caber antes do evento. Datas móveis, como o Carnaval e a Páscoa, exigem atenção extra no planejamento, porque mudam de posição a cada ano e podem encurtar o intervalo entre uma ação e outra. Nesse modelo, o calendário deixa de ser apenas uma relação de feriados e passa a funcionar como a espinha do planejamento anual de marketing e relacionamento.