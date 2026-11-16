Brinde físico se destaca na era da publicidade digital

O investimento em publicidade digital no Brasil não para de crescer, e isso tem levado parte das empresas a reavaliar o papel do item físico na comunicação de marca. Segundo o estudo Digital AdSpend 2026, do IAB Brasil em parceria com o Ibope, a mídia digital recebeu R$ 42,7 bilhões em investimentos em 2025, alta de 12,7% sobre o período anterior, em mais um ano de crescimento em dois dígitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Esse volume, concentrado em formatos que disputam a atenção em segundos, recolocou em pauta uma característica do produto promocional: a permanência. Diferentemente de um anúncio que passa na tela, o brinde personalizado segue em uso por semanas ou meses, o que prolonga a exposição da marca. O setor formal de brindes movimentou cerca de R$ 3,1 bilhões em 2024, segundo a consultoria LTP.

A disputa por atenção no digital

A expansão do digital veio acompanhada de mais concorrência pela atenção do público. Com as redes sociais respondendo pela maior fatia do investimento e o vídeo concentrando praticamente metade dos formatos, o espaço publicitário online ficou mais disputado, e a exposição de cada anúncio, mais curta. Nesse ambiente, marcas passaram a combinar as campanhas digitais com pontos de contato físicos, capazes de permanecer com o consumidor depois do clique.

É nesse ponto que o item personalizado reaparece como mídia complementar. Por carregar a marca em um objeto de uso cotidiano, ele transforma o tempo de uso em tempo de exposição, lógica oposta à do anúncio pago, que cobra por impressão e desaparece em seguida.

Durabilidade e lembrança do item físico

A vantagem mais citada do brinde é a lembrança que ele gera. Estudos internacionais do setor, conduzidos pela PPAI, associação americana do segmento promocional, apontam que nove em cada dez consumidores recordam a marca estampada em um brinde quando estimulados, e que 83% se lembram de pelo menos uma sem qualquer estímulo. Não há, até o momento, pesquisa pública brasileira equivalente, mas os números são usados como referência de comportamento no setor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A durabilidade sustenta esse efeito. “O anúncio digital dura segundos na tela; o brinde fica meses com a pessoa. Não substitui o digital, mas garante uma presença que o ambiente online não mantém”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo. Para o executivo, a tendência não é opor os dois canais, e sim usar o item físico para fixar o que a campanha digital apresenta, sobretudo em eventos, ações de relacionamento e datas comemorativas. Nessa leitura, o brinde deixa de competir com o digital e passa a funcionar como a camada que dá permanência à marca em um ambiente de atenção cada vez mais fragmentada.