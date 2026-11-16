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Serasa Experian é 3º lugar entre as melhores para trabalhar

Serasa Experian ocupa o terceiro lugar no ranking geral do Employer Branding Awards 2026 e a segunda posição na categoria de Tecnologia e Telecomunicações.

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DI
DINO
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Repórter
16/11/2026 10:33

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Serasa Experian é 3º lugar entre as melhores para trabalhar
Serasa Experian é 3º lugar entre as melhores para trabalhar crédito: DINO

O Employer Branding Awards 2026, elaborado pelo Indeed e pelo Glassdoor, destaca empresas bem avaliadas por profissionais que trabalham ou já trabalharam nelas. A Serasa Experian aparece entre as três primeiras colocadas entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, tanto no ranking geral quanto na lista de Tecnologia e Telecomunicações. 

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Como o levantamento foi feito 

As classificações se baseiam em avaliações anônimas e voluntárias publicadas por profissionais no Glassdoor. Para participar do ranking geral, as empresas precisavam reunir ao menos mil avaliações na plataforma. O levantamento considera aspectos da experiência de trabalho, como ambiente, liderança, remuneração, cultura e oportunidades de carreira. 

Quem são Indeed e Glassdoor? 

O Indeed é uma plataforma de busca de empregos que conecta pessoas candidatas e empregadores. O Glassdoor reúne informações sobre empresas, avaliações de profissionais, dados salariais e oportunidades de trabalho. As plataformas têm funções próprias e estão conectadas: o Glassdoor integra o Indeed. 

No Brasil, a Serasa Experian faz parte do grupo Experian. O ranking usa o nome “Experian” nas duas listas; por isso, as posições são atribuídas à marca indicada na classificação. 

Para saber mais sobre o reconhecimento e a atuação da Serasa Experian como parte do grupo Experian, basta acessar o post referente ao Employer Branding Awards 2026

Top 3 geral de melhores empresas para trabalhar no Brasil 

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Website: https://www.serasaexperian.com.br/

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