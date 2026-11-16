Com a iMile, SmartEnvios reforça entregas na alta temporada

Com a chegada da alta temporada de vendas no e-commerce, os lojistas da SmartEnvios ganharam mais uma opção de transportadora para enfrentar o pico de pedidos. A logtech (empresa de tecnologia aplicada à logística), que reúne mais de 15 transportadoras em uma única plataforma, ativou a iMile Delivery para todos os embarcadores em 21 de outubro, mesma data da entrada da DHL.

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O reforço chega em um momento de pressão sobre o frete. Em pesquisa com mais de 100 grandes empresas, 69% afirmam esperar aumento no custo de transporte em 2027, com alta média prevista de 9,6%, acima da inflação projetada. Ter mais de uma transportadora à disposição deixou de ser contingência e passou a integrar a estratégia de custo das lojas virtuais, principalmente em datas de pico.

Uma malha que cresce no ritmo do e-commerce

Presente no Brasil desde 2022, a iMile é uma empresa de entregas expressas para o comércio eletrônico, com operação em mais de 30 países. Segundo dados divulgados pela empresa, em 2025, a companhia registrou crescimento de cerca de 250% no volume de encomendas processadas no país. A estrutura nacional combina centros de distribuição próprios em 12 estados, entre eles Bahia, Pará, Pernambuco e Piauí, com mais de 450 parceiros logísticos regionais e mais de 15 mil motoristas cadastrados, responsáveis pela última milha (etapa final da entrega, até o endereço do consumidor). Juntas, iMile e SmartEnvios realizam milhões de envios todos os anos e agora unem forças para oferecer uma solução cada vez mais completa para lojistas e consumidores finais.

Para 2026, a empresa anunciou a meta de ampliar em mais de 150% o volume processado no Brasil, com dez novos centros de distribuição, dois sistemas automatizados de triagem e mais de mil pontos de entrega e coleta.

O que muda para o lojista

Na prática, a entrada de uma nova transportadora em uma plataforma multitransportadora amplia as combinações de preço e prazo disponíveis em cada cotação. Para quem vende para diferentes regiões, isso significa mais alternativas em rotas onde a oferta costuma ser menor, como em parte do Norte e do Nordeste, e mais capacidade disponível em períodos de pico como a Black Friday e o Natal.

A escolha entre as opções segue regras de frete configuradas pelo próprio lojista, que definem, por exemplo, quando priorizar o menor custo ou o menor prazo. Depois do despacho, o acompanhamento do pedido fica concentrado em um mesmo painel, independentemente da transportadora, com atualizações de rastreio enviadas ao consumidor pelo WhatsApp.

“O lojista vai entrar em 2027 com um frete mais caro e um consumidor que não aceita esperar. A forma de lidar com isso é ter opção. Quando uma plataforma reúne várias transportadoras e usa os dados de cada entrega para indicar a melhor rota, o lojista deixa de depender de uma única malha e passa a escolher, pedido a pedido, o equilíbrio entre preço e prazo que faz sentido para o negócio. A iMile acrescenta a essa escolha uma malha nacional pensada para o volume do comércio eletrônico”, afirma Rafael Mazzaron, CEO da SmartEnvios.

O que a tecnologia acrescenta à transportadora

A parceria também funciona no sentido inverso. Para uma transportadora, alcançar pequenas e médias lojas virtuais costuma exigir integrações individuais, o que encarece a conquista de novos volumes. Ao ser integrada a uma plataforma que já conecta lojistas a diferentes canais de venda, a iMile passa a receber pedidos de uma base diversificada de embarcadores por meio de uma única conexão.

Além do volume, a SmartEnvios agrega à operação recursos como a auditoria de frete, que confere se os valores cobrados correspondem ao contratado, a gestão de trocas e devoluções e uma rede de hubs franqueados que funcionam como pontos de coleta e consolidação de encomendas em diferentes regiões do país.

“Nosso papel é ser a camada de tecnologia entre quem vende e quem entrega. Para a iMile, isso significa acesso a lojistas que já operam com regras de frete, rastreio e auditoria organizados, o que reduz o esforço de integração e torna o volume mais previsível. Parcerias assim só se sustentam quando os dois lados ganham eficiência, e esse é o critério que usamos com cada transportadora que entra na plataforma”, completa Mazzaron.

Perspectivas para 2027

As projeções indicam que a demanda deve continuar em alta. A Getnet estima que o e-commerce brasileiro crescerá 17% ao ano até 2030, e a Nuvei calcula expansão de 21% ao ano até 2027. Em um cenário mais conservador, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta alta anual próxima de 10% até 2029, trajetória que levaria o faturamento do setor para perto de R$ 284 bilhões em 2027.

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Com volume em alta e custo de transporte pressionado, a eficiência na entrega tende a depender menos de uma única transportadora e mais da capacidade de combinar diferentes malhas a partir dos dados de desempenho de cada rota.