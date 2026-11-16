Réveillon Maravilha 2027 movimenta turismo no Ceará

A virada do ano é um dos períodos de maior movimento para o turismo no Ceará. Nos quatro dias entre 30 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026, a ocupação hoteleira média do estado chegou a 95% e o impacto econômico somou R$ 819,7 milhões, segundo estimativa da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur - CE). Para o réveillon 2027, a Praia da Taíba, a cerca de 75 km de Fortaleza, recebe de 27 a 31 de dezembro a terceira edição do Réveillon Maravilha, com cinco noites temáticas e uma programação de esporte e bem-estar que segue de 26 de dezembro a 2 de janeiro.

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Litoral oeste cearense na rota da virada

Segundo a mesma estimativa, a região de Pecém e Taíba registrou 85,55% de ocupação hoteleira na última virada. Destinos vizinhos ficaram próximos da lotação, como Canoa Quebrada (99,17%), Porto das Dunas (91,40%) e Cumbuco (89,92%). A receita turística direta no estado chegou a R$ 468,4 milhões no período.

O peso econômico da data também aparece nas capitais. Em Fortaleza, a Secretaria Municipal do Turismo projetou mais de 700 mil visitantes para a temporada de fim de ano, e a Prefeitura estimou um incremento de R$ 3,6 bilhões na economia da cidade entre 15 de dezembro e 15 de janeiro. No Rio de Janeiro, estudo da Prefeitura, por meio da Riotur, calculou em R$ 3,34 bilhões a movimentação econômica da virada 2025/2026, 6% acima do ano anterior, com reflexos em hospedagem, alimentação, transporte e serviços.

Visitantes de outros estados ficam mais tempo

Na edição 2025/2026, o Réveillon Maravilha reuniu 2.746 pessoas, e cerca de 69% do público veio de fora do Ceará, segundo dados de vendas da organização. São Paulo lidera, com 32,39% dos participantes, seguido por Ceará (30,67%), Distrito Federal (8,61%), Rio de Janeiro (8,22%) e Minas Gerais (7,28%).

O perfil é de adultos entre 25 e 40 anos, que somam 73,8% do público, com predominância feminina (59%). Do total, 958 pessoas participaram com pacotes de várias noites, o que significa hospedagem, alimentação e consumo na região ao longo de toda a temporada. É esse visitante que mais movimenta a economia local: chega pelo aeroporto de Fortaleza, hospeda-se por vários dias e consome em restaurantes, em passeios e no comércio da vila.

Alta temporada gera emprego temporário

A alta temporada de verão é o período de maior contratação temporária no setor. Para dezembro de 2025 a fevereiro de 2026, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projetou 87,6 mil vagas formais no turismo, o maior volume para o período desde 2014. A alimentação lidera, com 61,5 mil postos, seguida por transportes (12,3 mil) e hospedagem (10 mil), com salário médio de admissão de R$ 1.912.

Na Taíba, a montagem e a operação das cinco noites e do Beach Club mobilizam equipes de palco, iluminação, bar, cozinha, limpeza, segurança e recepção. O evento prioriza a contratação de moradores de São Gonçalo do Amarante e arredores, gerando renda extra na vila no período de maior movimento do ano.

Da pesca ao palco: a cadeia produtiva da praia

Segundo a CNC, bares e restaurantes respondem por R$ 97,3 bilhões dos R$ 218,77 bilhões projetados para o faturamento do turismo brasileiro na última alta temporada. Em uma praia que ainda guarda a alma de vila de pescadores, essa receita chega a barracas, pousadas, casas de temporada, motoristas, transfers e ao comércio local.

O Réveillon Maravilha também prioriza serviços e fornecedores da região, de estrutura e alimentação a transporte e hospedagem. O Assado da Taíba, que abre a programação no dia 27, tem o peixe preparado com coco como protagonista e apresenta a culinária local aos visitantes.

Programação do réveillon na Praia da Taíba

As cinco noites reúnem artistas de projeção nacional, DJs e talentos da cena cearense, entre música brasileira, samba e eletrônica:

27/12, Luau Uaradei: Rodrigo Lorio, Cynthia Luz, Rodrigo Sá, Carol Emmerick e DJ A.

Rodrigo Lorio, Cynthia Luz, Rodrigo Sá, Carol Emmerick e DJ A. 28/12, Alma Brasileira: Os Garotin, Luísa Viscardi, Ray Ferreira e DJ A.

Os Garotin, Luísa Viscardi, Ray Ferreira e DJ A. 29/12, Brisa: Bhaskar, Aline Rocha, Tato e IsaGaby.

Bhaskar, Aline Rocha, Tato e IsaGaby. 30/12, Samba & Mar: Gotha, Benzadeus, Ray Ferreira e DJ A.

Gotha, Benzadeus, Ray Ferreira e DJ A. 31/12, Réveillon Maravilha: Papatinho, Camila Jun, Chicco Aquino, IsaGaby B2B Bia Portela, Marco Hanna e DJ A, além de uma atração surpresa.

Durante o dia, o Beach Club funciona como ponto de encontro, com atividades de esporte, wellness e contato com a natureza. A lagoa de águas calmas e vento constante faz da Taíba uma referência do kitesurf, e o formato Maravilha GoKite by Duotone inclui seis horas de aulas com escola credenciada, downwinds e demo days.

Sustentabilidade como ativo do destino

O Réveillon Maravilha tem Certificação Lixo Zero. Na edição 2025/2026, cerca de 94% dos resíduos foram desviados de aterro, com gestão adequada, coleta seletiva e destinação correta, um compromisso com a preservação das dunas, lagoas e praias que sustentam o turismo da região.

Serviço

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O Réveillon Maravilha 2027 acontece na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE). As festas vão de 27 a 31 de dezembro de 2026, e a programação completa segue de 26 de dezembro de 2026 a 2 de janeiro de 2027, com classificação etária a partir dos 18 anos. Ingressos e pacotes estão à venda pela Zig Tickets, e mais informações podem ser acessadasno site oficial do evento.