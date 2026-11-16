Métricas de reputação: como provar o valor de PR ao negócio

A dificuldade de provar o valor da comunicação para o negócio foi o centro do Reputation Talks 2026, painel online e gratuito promovido pela Knewin em 28 de outubro. Com o tema “Métricas de reputação na prática”, o encontro reuniu 498 inscritos de todo o Brasil e teve como convidada Luana Batista, executiva com 20 anos de experiência em Marketing e Comunicação, com mediação de Vanessa Ribeiro, coordenadora de marketing da Knewin. A gravação está disponível em https://www.knewin.com/reputation-talks-2026/.

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Antes do indicador, a conexão com o negócio

Para Luana, a primeira pergunta que uma área de comunicação precisa responder vem antes de qualquer métrica. “A sua área de PR está conectada com a estratégia de negócios da companhia? Eu acho que a primeira pergunta é essa e, num primeiro momento, quase todo mundo vai dizer que está. Mas será que realmente está?”, questionou.

Estar conectado, segundo ela, significa conhecer os objetivos, o público, os concorrentes e os produtos prioritários do período, a ponto de saber que dor cada produto resolve. Também significa ter uma assessoria de imprensa imersa no negócio e um time capaz de propor iniciativas.

Impacto indireto não é desculpa

No B2B, com produtos complexos e ciclos de venda longos, é difícil relacionar diretamente uma matéria a um contrato fechado. “Mas essa dificuldade de atribuir uma venda a PR não pode ser muleta para não medir o impacto”, disse Luana. Para ela, o caminho é integrar PR a outros canais e reunir evidências da contribuição.

A executiva compartilhou três caminhos:

PR + site: oferecer no release algo que só existe no site da empresa, como uma calculadora, um simulador ou a versão completa de uma pesquisa, para que o jornalista mantenha o link e a mídia espontânea gere tráfego qualificado.

oferecer no release algo que só existe no site da empresa, como uma calculadora, um simulador ou a versão completa de uma pesquisa, para que o jornalista mantenha o link e a mídia espontânea gere tráfego qualificado. PR + SEO: com a busca migrando para ferramentas de inteligência artificial, a imprensa ganhou peso. “Quanto mais consistente a presença pública e mais fontes independentes citarem a sua marca, maior o repertório confiável disponível sobre ela e maior a chance de uma LLM entregar a sua marca como resultado de busca para o consumidor”, explicou.

com a busca migrando para ferramentas de inteligência artificial, a imprensa ganhou peso. “Quanto mais consistente a presença pública e mais fontes independentes citarem a sua marca, maior o repertório confiável disponível sobre ela e maior a chance de uma LLM entregar a sua marca como resultado de busca para o consumidor”, explicou. PR + branding: pesquisas de marca para medir se a empresa é percebida como deseja. Quando uma pesquisa anual não cabe no orçamento, é possível começar com pesquisas no site ou no ambiente do cliente.

Em todos os casos, o ponto de partida é um baseline: medir o cenário atual, definir aonde se quer chegar e acompanhar o ritmo da evolução.

Cada executivo, um indicador

Sobre o que levar à liderança, Luana afirmou: “O que vai ser medido tem que estar alinhado com quem vai receber o relatório depois”. Em empresas com várias frentes de negócio, cada uma pede uma métrica diferente. Um negócio consolidado acompanha a presença em relação à concorrência. Um negócio novo mede o crescimento da cobertura. Quem lança produtos acompanha quantas matérias citam o nome do produto.

“Eu costumo dizer que esforço não vale de nada se não trouxer resultado”, resumiu. “Ter um processo estruturado de mensuração faz muita diferença para elevar o PR para outro patamar.”

Tecnologia depois da clareza

Para a executiva, a tecnologia só ajuda quando a empresa já sabe o que precisa medir. “Uma plataforma pode ampliar muito a nossa capacidade de monitorar e analisar informação, mas a gente precisa definir os critérios dessa análise”, afirmou. Ela citou definições como o que é uma menção relevante, quais concorrentes acompanhar e o que conta como positivo, negativo ou neutro, além de uma rotina clara de quem olha os dados e como eles chegam a quem decide.

Demonstração de IA aplicada à comunicação

No encerramento, Natália Magalhães, executiva de negócios da Knewin, apresentou o Knewin AI, ferramenta de inteligência artificial da empresa voltada à comunicação. Na demonstração, a ferramenta gerou um estudo do setor de comunicação e marketing, segmento com mais inscritos no evento, com indicadores de share of voice e filtros por canal, tom e relevância dos veículos.

“O número de inscritos e a grande participação online mostra que a mensuração de reputação deixou de ser um tema restrito às equipes técnicas e passou a fazer parte das conversas estratégicas das empresas”, afirma Vanessa Ribeiro, coordenadora de marketing da Knewin.

Serviço

Gravação do Reputation Talks 2026: https://www.knewin.com/reputation-talks-2026/

Sobre a Knewin

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Fundada em 2011, a Knewin é um ecossistema de gestão de reputação com mais de 2 mil clientes no Brasil. A empresa combina inteligência de dados, tecnologia e comunicação para ajudar organizações a monitorar cenários, compreender percepções, identificar riscos e oportunidades e construir conexões com seus stakeholders. Mais informações em https://www.knewin.com/ .