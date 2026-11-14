Observatório do Empire State Building apresenta "O Olimpo Aguarda" uma experiência imersiva de "Percy Jackson e os Olimpianos" no coração de Nova York, disponível de 16 de novembro a 4 de dezembro*

O Empire State Building (ESB) é a porta de entrada para o Monte Olimpo no universo de Percy Jackson; agora, os fãs podem vivenciar essa magia como nunca antes. A partir de 16 de novembro, o Observatório do Empire State Building (ESBOD) apresenta “Olympus Awaits,” uma experiência imersiva baseada em “Percy Jackson e os Olimpianos”, realizada em parceria com o Disney+. A atração — incluída no ingresso para o Observatório — conta com uma grandiosa Sala do Trono, espaços interativos para fotos, brindes surpresa, produtos exclusivos da colaboração entre o ESB e “Percy Jackson”, entre outras novidades. A experiência estará disponível até 4 de dezembro de 2026.*

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261112941922/pt/

Empire State Building Observation Deck to Debut ‘Olympus Awaits,’ An Immersive ‘Percy Jackson and the Olympians’ Takeover in the Heart of NYC, On Display from Nov. 16 – Dec. 4*

“Esta experiência imersiva em Nova York traz as aventuras de Percy Jackson das telas para o ‘edifício mais famoso do mundo’. Os visitantes poderão entrar na Sala do Trono, encontrar detalhes marcantes da série e criar momentos inesquecíveis na atração número 1 dos Estados Unidos, segundo o Tripadvisor”, afirma Andy Giancamilli, presidente do Observatório do Empire State Building.

A experiência “O Olimpo Aguarda” em Nova York convida os visitantes a percorrer um caminho que vai do mundo mortal ao reino dos deuses, com elementos temáticos que incluem:

A Sala do Trono: Uma transformação imersiva do 80º andar no Monte Olimpo — um ambiente digno dos deuses, com cenários que transportam os fãs para dentro do universo da série.

Uma transformação imersiva do 80º andar no Monte Olimpo — um ambiente digno dos deuses, com cenários que transportam os fãs para dentro do universo da série. Detalhes para Semideuses: Sinalização temática e referências ocultas convidam os visitantes a observar com mais atenção enquanto exploram a experiência.

Sinalização temática e referências ocultas convidam os visitantes a observar com mais atenção enquanto exploram a experiência. Uma Ascensão ao Olimpo: Telas em elevadores, inspiradas em “Percy Jackson”, preparam o cenário para a jornada até o lendário “600º andar”, que ganha vida no 80º andar do Empire State Building.

Telas em elevadores, inspiradas em “Percy Jackson”, preparam o cenário para a jornada até o lendário “600º andar”, que ganha vida no 80º andar do Empire State Building. Um Pedaço do Olimpo para Levar para Casa: Os visitantes podem adquirir produtos exclusivos da parceria entre o ESB e “Percy Jackson”, além de concorrer a brindes surpresa durante toda a ação.

Os visitantes podem adquirir produtos exclusivos da parceria entre o ESB e “Percy Jackson”, além de concorrer a brindes surpresa durante toda a ação. A Mão de Talos: Uma instalação monumental, localizada na bilheteria do térreo, oferece aos fãs a oportunidade de tirar fotos com o tema de Nova York — sem a necessidade de comprar um ingresso para o Empire State Building.

Uma instalação monumental, localizada na bilheteria do térreo, oferece aos fãs a oportunidade de tirar fotos com o tema de Nova York — sem a necessidade de comprar um ingresso para o Empire State Building. Desconto para Semideuses: Jovens heróis de até 18 anos podem explorar a experiência “O Olimpo Aguarda” com um desconto especial para semideuses, com ingressos até US$ 16 mais baratos que o valor regular. O ingresso inclui visita ao museu no segundo andar, acesso à experiência “O Olimpo Aguarda” e as melhores vistas de Nova York a partir do observatório no 86 º andar — o único em Nova York equipado com aquecedores externos para o inverno. Adquira seus ingressos em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 th -floor-observation-deck-access ; oferta válida de 16 de nov. – 4 de dez. A entrada é gratuita para crianças menores de seis anos.

Jovens heróis de até 18 anos podem explorar a experiência “O Olimpo Aguarda” com um desconto especial para semideuses, com ingressos até US$ 16 mais baratos que o valor regular. O ingresso inclui visita ao museu no segundo andar, acesso à experiência “O Olimpo Aguarda” e as melhores vistas de Nova York a partir do observatório no 86 andar — o único em Nova York equipado com aquecedores externos para o inverno. Adquira seus ingressos em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 -floor-observation-deck-access ; oferta válida de 16 de nov. – 4 de dez. A entrada é gratuita para crianças menores de seis anos. Oferenda do Olimpo: Mortais, esta é para vocês! Adultos podem economizar US$ 6 no ingresso padrão para o observatório do 86 º andar ao optar pelo pacote Oferenda do Olimpo, que inclui acesso ao museu no segundo andar e à experiência “O Olimpo Aguarda”. Adquira seus ingressos em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 th -floor-observation-deck-access ; oferta válida de 16 de nov. – 4 de dez.

Mortais, esta é para vocês! Adultos podem economizar US$ 6 no ingresso padrão para o observatório do 86 andar ao optar pelo pacote Oferenda do Olimpo, que inclui acesso ao museu no segundo andar e à experiência “O Olimpo Aguarda”. Adquira seus ingressos em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/demigod-86 -floor-observation-deck-access ; oferta válida de 16 de nov. – 4 de dez. Invasão dos Titãs: Grupos de quatro a seis pessoas garantem 15% de desconto em seus ingressos flexíveis, que permitem a entrada em qualquer horário na data agendada ao adquirir o pacote familiar “Invasão dos Titãs”. O pacote inclui acesso ao museu no segundo andar, à experiência “O Olimpo Aguarda” e ao observatório no 86º andar. Adquira ingressos em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/percy-jackson-family-flex-ticket-bundle; oferta válida de 16 de nov. – 4 de dez.

No dia 20 de novembro, do pôr do sol até as 22h, a celebração se estenderá ao horizonte de Nova York com “O Brilho do Olimpo", uma iluminação externa especial que transformará o “Edifício Mais Famoso do Mundo” em um farol radiante, inspirado no lendário lar dos deuses. Após a exibição, as luzes do Empire State Building permanecerão na cor azul até as 2h da manhã. Walker Scobell, protagonista de “Percy Jackson e os Olimpianos”, visitou o Empire State Building para acionar as luzes em uma cerimônia que marcou o início da ação temática e celebrou a estreia da 3ª temporada.

O observatório do Empire State Building está aberto todos os dias, inclusive em feriados. Os horários de funcionamento para cada data de visita podem ser consultados em www.esbnyc.com/visit/hours-of-operation. A bilheteria do observatório do Empire State Building está localizada na 12 W. 34th Street.

* A experiência “O Olimpo Aguarda” estará fechada ao público nos dias 17 e 18 de novembro.

Imagens e vídeos em alta resolução podem ser encontrados aqui.

Saiba mais sobre o observatório do Empire State Building em esbnyc.com.

Sobre o Empire State Building

O Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo" de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), Alça-se a 1.454 pés acima de Midtown Manhattan, desde a base até a antena. O projeto de renovação da experiência de observação do Empire State Building, que custou US$ 165 milhões, criou uma vivência totalmente nova, incluindo uma entrada exclusiva para visitantes, um museu interativo com nove galerias e um observatório redesenhado no 102º andar, equipado com janelas que vão do chão ao teto. O percurso até o mundialmente famoso observatório no 86º andar o ponto de observação ao ar livre mais alto com vista 360 graus de Nova York e arredores prepara os visitantes para toda a sua experiência na cidade, abordando desde a história icônica do edifício até o seu papel atual na cultura pop. A experiência de observação do Empire State Building recebe milhões de visitantes todos os anos e foi eleita a atração número 1 nos Estados Unidos pelo prêmio Travelers' Choice: Best of the Best do Tripadvisor; foi reconhecida como o "edifício favorito da América" ??pelo American Institute of Architects, o destino de viagem mais popular do mundo segundo a Uber, e a principal atração de Nova York na lista Ultimate Travel List da Lonely Planet. Desde 2011, o edifício é abastecido integralmente por energia eólica renovável. Seus diversos andares abrigam uma variedade de empresas, como LinkedIn e Shutterstock, além de opções de gastronomia e comércio, incluindo o STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli e Starbucks. Para mais informações e para adquirir ingressos para a experiência de observação do Empire State Building, acesse esbnyc.com ou siga o Facebook do prédio, X (anteriormente Twitter), Instagram, Weibo, YouTube, ou TikTok.

Categoria: Observatório

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261112941922/pt/

Contato de Imprensa:

Empire State Building

Jamie Heitner

212-400-3339

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