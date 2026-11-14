China Eastern Airlines Fechou 23 Contratos de Compra e Apresentou Inovações na 9ª CIIE

XANGAI, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

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China Eastern Airlines (CEAir) fechou 23 contratos de aquisição com fornecedores internacionais e apresentou novas tecnologias e equipamentos de aviação na 9ª China International Import Expo (CIIE), realizada em Xangai de 5 a 10 de novembro.

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Participante pelo nono ano consecutivo, a CEAir continua atuando como Parceira Sênior, Transportadora Aérea Designada, prestadora de serviços e compradora.

Durante a feira deste ano, a CEAir fechou contratos de compra no valor de US$ 540 milhões com 15 fornecedores de oito países e regiões. Os contratos abrangem motores de aeronaves, material e combustível para aviação e serviços de bordo, entre outras áreas.

A companhia aérea assinou um contrato de compra de motores sobressalentes com a CFM International e fez pedidos de materiais de aviação com a Collins Aerospace e a Honeywell para apoiar a operação segura, ecológica e eficiente da sua frota.

Os motores LEAP que serão fornecidos pela CFM International apresentam pás de ventilador compostas tecidas em 3D, bicos de combustível fabricados por manufatura aditiva e câmaras de combustão de mistura pobre de segunda geração. Eles podem ajudar a cortar as emissões de carbono e o consumo de combustível em 15% a 20%, além de diminuir a pegada sonora em 75% em comparação com a geração anterior.

A CEAir também assinou acordos com a Panasonic Avionics e a Boeing para promover a modernização das cabines das suas aeronaves Boeing 777-300ER.

As aquisições relacionadas a alimentos são outro destaque dos contratos recém-firmados pela CEAir. As compras vão desde refeições a bordo até produtos frescos adquiridos em outros países.

A companhia aérea assinou um contrato com a SATS, sediada em Singapura, que continuará fornecendo refeições a bordo para os voos internacionais da CEAir partindo de Singapura, Deli, Malé e Manila.

A CEAir também apresentou suas inovações em equipamentos de apoio em terra e infraestrutura de aviação na exposição.

Em particular, um trator de bagagem inteligente e autônomo fez sua estreia. O veículo totalmente elétrico é conectado a uma plataforma de despacho inteligente, que atribui tarefas automaticamente. O sistema também ajusta as rotas conforme os horários dos voos e as alterações no estacionamento das aeronaves.

Também estiveram em exposição o hangar modular de alumínio e o armazém de cargas da companhia aérea, demonstrando a aplicação da construção modular no setor da aviação. Os componentes são pré-fabricados em fábricas e montados no local com parafusos, eliminando a necessidade de soldagem.

Com a manutenção adequada e dentro dos requisitos técnicos, as estruturas podem ser desmontadas e remontadas várias vezes. Esse método de construção, inicialmente usado para instalações de manutenção de aeronaves, reduz significativamente o tempo de obra e agora foi estendido à logística da aviação.

Empresa: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contato: Caowei

Email: ceapr@ceair.com

Cidade: Xangai

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9877808)