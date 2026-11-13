Kinaxis é reconhecida como líder em cinco relatórios IDC MarketScapes 2026 para planejamento global da cadeia de suprimentos

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), referência global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que foi designada líder em cinco avaliações de fornecedores do IDC MarketScape 2026 para planejamento global da cadeia de suprimentos. O reconhecimento abrange o mercado em geral e quatro setores — indústrias discretas, indústrias de processo, bens de consumo embalados e ciências da vida —, todos atendidos por uma única solução, a Kinaxis Maestro®, a plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos da empresa, impulsionada por IA.

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“Os líderes da cadeia de suprimentos não precisam de uma previsão melhor uma vez por mês. Eles precisam saber o que mudou hoje de manhã, o que isso significa para o negócio como um todo e quais medidas devem ser tomadas", afirmou Andrew Bell, diretor de produtos da Kinaxis. “Acredito que ser reconhecida como ‘Líder’ em cinco avaliações de fornecedores do IDC MarketScape, abrangendo setores que realizam o planejamento de formas bastante distintas, demonstra que uma plataforma única e competitiva é a base ideal para isso. A orquestração operacional se apoia nessa base, conectando planejamento, decisões e execuções, para que as organizações possam agir com confiança à medida que as condições mudam."

O IDC MarketScape, estudo sobre planejamento global da cadeia de suprimentos, afirma que "o diferencial arquitetônico da Kinaxis é a concorrência". A Kinaxis foi posicionada como líder em:

IDC MarketScape: avaliação global de fornecedores de planejamento da cadeia de suprimentos, 2026 (documento n.º US54139326, novembro de 2026);

IDC MarketScape: avaliação de fornecedores de planejamento da cadeia de suprimentos global para indústrias discretas, 2026 (documento n.º US54138326, outubro de 2026);

IDC MarketScape: avaliação de fornecedores de planejamento da cadeia de suprimentos global para indústrias de processo em 2026 (documento n.º US54138926, novembro de 2026);

IDC MarketScape: avaliação de fornecedores de planejamento da cadeia de suprimentos global para bens de consumo embalados em 2026 (documento n.º US54138126, outubro de 2026);

IDC MarketScape: avaliação de fornecedores de planejamento da cadeia de suprimentos global para indústrias de ciências da vida em 2026 (documento n.º US54138726, outubro de 2026).

“As cadeias de suprimentos estão passando por mudanças em um ritmo mais acelerado do que os ciclos tradicionais de planejamento conseguem acompanhar. A abordagem simultânea da Kinaxis permite que as organizações avaliem vários cenários com base em um único modelo atualizado em tempo real e compreendam os impactos mais amplos das mudanças antes de tomar uma decisão. O avanço da Kinaxis rumo à orquestração operacional é uma evolução natural dessa base, ajudando a integrar decisões entre diferentes áreas à medida que as condições evoluem”, afirmou Eric Thompson, diretor de pesquisa de Planejamento da Cadeia de Suprimentos do IDC.

Esse reconhecimento ocorre em um momento em que os líderes da cadeia de suprimentos atribuem maior ênfase à orquestração de ponta a ponta. Segundo a IDC's 2026 Worldwide Supply Chain Survey (Pesquisa Global sobre Cadeia de Suprimentos 2026 do IDC), “a lacuna persistente identificada pelos profissionais da cadeia de suprimentos mudou. Enquanto nos anos anteriores se apontava uma falta generalizada de competências digitais, o principal obstáculo à capacidade de resposta é agora a ausência de integração de sistemas, que aumentou 14,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior, tornando-se o principal impedimento”. Aprimorar a agilidade e a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos (32%) e a visibilidade operacional (31%) também foram as duas medidas mais citadas que as organizações estão adotando para mitigar riscos.

“Para mim, o verdadeiro teste é saber se o planejamento torna a operação mais fácil de executar”, disse Colton D. Porter, diretor de Soluções Digitais para a Cadeia de Suprimentos na MillerKnoll. “Com o Maestro, estamos aproveitando melhor nossa capacidade, dedicando menos esforço à manutenção do plano e aprimorando as entregas. Isso permite que a equipe se concentre em exceções, decisões e análise de alternativas, em vez de gastar todo o seu tempo tentando manter o plano estruturado.”

Essa tendência mais ampla em direção à orquestração é refletida na forma como as organizações utilizam o Maestro atualmente. No terceiro trimestre de 2026, os clientes da Kinaxis aumentaram em 29% as atividades globais de planejamento de cenários no Maestro em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo um uso mais frequente da plataforma para avaliar condições em constante mudança. Eles também gerenciam mais de 700 milhões de peças e planejam estoques que representam mais de US$ 350 bilhões em valor anual. Dessa maneira, ajudam as equipes a compreenderem o impacto das mudanças, avaliarem as vantagens e desvantagens e tomarem decisões mais bem fundamentadas em cadeias de suprimento globais complexas.

Baixe gratuitamente trechos do relatório 2026 IDC MarketScapes for Supply Chain Planning.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi concebido para oferecer uma visão geral da competitividade dos fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos, que resulta em uma única representação gráfica da posição de cada fornecedor dentro de um determinado mercado. O IDC MarketScape oferece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros no mercado dos fornecedores de TI e telecomunicações podem ser comparados de forma significativa. A estrutura também oferece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a Kinaxis

Líder em planejamento e orquestração modernos de cadeias de suprimentos, a Kinaxis impulsiona cadeias globais complexas e dá suporte aos profissionais que as gerenciam. Por meio de nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos, a Kinaxis Maestro®, que incorpora inteligência artificial, combinamos tecnologias e técnicas proprietárias para proporcionar total transparência e agilidade em toda a cadeia, do planejamento estratégico de longo prazo à entrega final. Marcas globais renomadas confiam em nós para obter a agilidade e a previsibilidade necessárias para enfrentar a volatilidade e as disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis

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