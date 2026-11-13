Liberty Group apresenta a plataforma MedTrack

A transformação digital está mudando a maneira como hospitais e instituições de saúde organizam seus serviços e acompanham os pacientes. Tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e integração de dados contribuem para tornar o atendimento mais ágil, seguro e eficiente. Um dos principais avanços nesse cenário é a interoperabilidade, capacidade de diferentes sistemas de saúde compartilharem informações de forma integrada e segura, facilitando o acesso a exames, diagnósticos e históricos clínicos.

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É com essa proposta que a Liberty Group desenvolveu o MedTrack, plataforma que reúne informações assistenciais, administrativas e operacionais em um único ambiente digital. A solução permite acompanhar a jornada do paciente, monitorar filas, otimizar fluxos de atendimento e facilitar a comunicação entre diferentes unidades de saúde.

Com aplicações em instituições públicas e privadas, o MedTrack também pode apoiar a transformação digital do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para reduzir barreiras administrativas, integrar serviços e melhorar a gestão hospitalar. “Nossa visão é construir hospitais mais inteligentes, conectados e eficientes, em que dados, interoperabilidade e inteligência artificial trabalhem a favor dos profissionais de saúde e dos pacientes. É essa transformação que estamos levando para instituições públicas e privadas em todo o Brasil”, destaca José Carlos Vasconcellos, CEO da Liberty Group.

Tecnologia no tratamento do câncer

Na oncologia, a integração de informações é especialmente importante para acompanhar as diferentes etapas do atendimento, desde a suspeita da doença até o tratamento. Para apoiar esse processo, o MedTrack também reúne três soluções: o Relógio do Câncer, o Sumário Clínico Oncológico e o OncoPilot. “Um dos desafios da oncologia é acompanhar toda a jornada do paciente. A inteligência artificial ajuda a integrar informações, identificar pendências e mostrar às equipes quem precisa de atenção e qual é o próximo passo”, explica Henrique Nixon, diretor de Estratégia da Liberty Health.

O Relógio do Câncer permite acompanhar prazos, identificar riscos, prioridades e pendências ao longo do tratamento oncológico. Atualmente, a solução está em uso em dois hospitais, onde auxilia as equipes de saúde na gestão dos atendimentos, enquanto os pacientes recebem notificações pelo WhatsApp.

O Sumário Clínico Oncológico utiliza inteligência artificial para reunir o histórico do paciente, incluindo atendimentos, diagnósticos, procedimentos, prescrições e exames. A ferramenta organiza essas informações em uma síntese estruturada, permitindo que os profissionais consultem os dados e verifiquem suas fontes sem precisar acessar diferentes registros.

Já o OncoPilot auxilia as equipes a identificar o que ainda precisa ser realizado para que o paciente avance no tratamento. A solução acompanha pendências documentais, critérios de elegibilidade terapêutica, processos de regulação, Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade (APAC) e outras etapas necessárias à continuidade do cuidado.

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“A proposta não é colocar a inteligência artificial no lugar do médico. É usar a tecnologia para organizar grandes volumes de informação e ajudar o profissional a identificar mais rapidamente o que exige atenção. A IA apoia a equipe; a decisão clínica continua sendo humana”, reforça Nixon.