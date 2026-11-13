WorkFusion debate IA no combate a crimes financeiros

A WorkFusion, empresa da UiPath que desenvolve agentes de inteligência artificial para compliance e combate a crimes financeiros, participará da 16ª edição dos congressos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT) e de Gestão de Riscos (GRISC), promovidos pela FEBRABAN, nos dias 17 e 18 de novembro, no Transamerica Expo Center.

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O representante da empresa será Paul Gozzo, vice?presidente de Pré?Vendas e Engenharia de Soluções, que conduzirá duas sessões: às 15h45 do dia 17, no espaço Soluções em Debate 2, apresentará “IA, automação e pessoas no combate aos crimes financeiros”; e, às 9h do dia 18, no Auditório PLDFT 1, integrará o painel “O cenário global no combate aos crimes financeiros”. A programação oficial traz a agenda completa.

A participação ocorre no mesmo ano em que a WorkFusion foi incorporada à UiPath, operação anunciada em fevereiro de 2026. A aquisição ampliou o portfólio da UiPath com agentes especializados em prevenção à lavagem de dinheiro e conhecimento do cliente (KYC), reforçando a oferta de soluções baseadas em IA para instituições financeiras.

“A combinação da expertise da WorkFusion com a orquestração da UiPath permite analisar mais alertas, apoiar investigações e garantir governança e auditabilidade”, afirmou Edgar Garcia, vice?presidente da UiPath para a América Latina.

Os agentes da WorkFusion, disponíveis na plataforma UiPath, automatizam tarefas como a análise de alertas de sanções e o monitoramento de notícias negativas, ampliando a capacidade das equipes de compliance, reduzindo o volume de alertas e preservando a rastreabilidade das análises, conforme detalhado nas soluções para o setor financeiro. Segundo a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2026, realizada pela Deloitte, 48% dos bancos participantes apontam ganhos na detecção e prevenção de fraudes com o uso de IA, e 88% já consolidaram a integração entre as áreas de cibersegurança, prevenção a fraudes e prevenção à lavagem de dinheiro.

Serviço

Evento: 16ª edição dos congressos PLDFT & GRISC – FEBRABAN 2026

Data: 17 e 18 de novembro de 2026

Local: Transamerica Expo Center, São Paulo (SP)



Participação de Paul Gozzo:

17/11, às 15h45 – Soluções em Debate 2: “IA, automação e pessoas no combate aos crimes financeiros”.

18/11, às 9h – Auditório PLDFT 1: “O cenário global no combate aos crimes financeiros”.



Mais informações no site do evento.

Sobre a WorkFusion

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A WorkFusion, empresa da UiPath, desenvolve agentes de IA voltados para compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, KYC, análise de alertas de sanções, monitoramento de notícias negativas e investigação de transações. Saiba mais.