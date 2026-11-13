Brincar livremente favorece autonomia e aprendizado infantil

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Em uma rotina cada vez mais preenchida por atividades planejadas, aulas e estímulos conduzidos por adultos, uma experiência essencial ao desenvolvimento infantil pode acabar perdendo espaço: a oportunidade de brincar livremente. Embora muitas vezes seja visto apenas como recreação, o brincar espontâneo permite que a criança faça escolhas, explore seus interesses, desenvolva a imaginação e aprenda a se relacionar com o mundo.



Para Lúcia Nunes, mantenedora e diretora da Escola Soleil, instituição de educação infantil localizada em São Paulo, o desafio não é eliminar as atividades dirigidas, mas encontrar um equilíbrio entre as experiências propostas pelos educadores e aquelas que surgem da iniciativa das próprias crianças.



“Pais e professores têm um papel fundamental na transmissão de conhecimentos, valores e cultura, mas, quando o adulto determina o tempo todo o que a criança deve fazer, quais personagens deve representar ou quais regras precisa seguir, pode acabar reduzindo as oportunidades de ela descobrir seus próprios interesses, experimentar possibilidades e desenvolver autonomia”, explica a educadora.



Segundo Lúcia, permitir que as crianças brinquem espontaneamente não significa deixá-las sem acompanhamento ou transformar esse momento em uma pausa entre atividades consideradas mais importantes. “É durante a brincadeira que elas fazem descobertas, constroem conhecimentos e desenvolvem habilidades cognitivas, sociais e emocionais”, diz.



A imaginação começa nas brincadeiras mais simples



Uma das primeiras experiências que ajudam a compreender a importância do brincar é quando uma mãe brinca com seu bebê de se esconder atrás de uma fraldinha, de um guardanapo ou de um pedaço de tecido, perguntando “Cadê a mamãe?”. Essa interação pode parecer essencialmente afetiva. No entanto, ela também promove um importante desenvolvimento cognitivo.



Nas primeiras vezes, ao deixar de enxergar o rosto da mãe ou de outro cuidador, o bebê pode demonstrar surpresa ou desconforto. Com a repetição da brincadeira e o reaparecimento do adulto, começa a construir, gradualmente, a compreensão de que pessoas e objetos continuam existindo mesmo quando estão fora de seu campo de visão.



Essa conquista integra um processo mais amplo de construção do pensamento e da capacidade de representação. “Brincar é a linguagem da criança. É por meio da brincadeira que ela começa a compreender a si mesma, a perceber o outro e a descobrir o mundo. Uma interação que parece muito simples aos olhos de um adulto pode envolver descobertas importantes para o desenvolvimento infantil”, destaca Lúcia.



Com o passar dos anos, a imaginação ganha novas possibilidades. As crianças passam a representar situações, criar histórias, atribuir novos significados aos objetos e elaborar brincadeiras cada vez mais complexas.



O que o esconde-esconde ensina sobre convivência e autonomia



Uma brincadeira tradicional como o esconde-esconde ajuda a mostrar como diferentes aprendizagens acontecem de maneira espontânea. Entre os 2 e 3 anos, é comum que as crianças escolham esconderijos próximos e bastante visíveis. Algumas chegam a anunciar onde estão assim que o colega termina de contar. Nessa fase, o prazer de participar e a compreensão inicial da dinâmica da brincadeira podem ser mais importantes do que permanecer escondido.



À medida que crescem e observam crianças mais experientes, começam a incorporar novas estratégias, compreender melhor as regras e antecipar as ações dos colegas.



Por volta dos 4 e 5 anos, o maior domínio corporal e a capacidade crescente de considerar diferentes possibilidades tornam a brincadeira mais elaborada. Além de procurar bons esconderijos, as crianças precisam negociar papéis, esperar sua vez, respeitar combinados e reconhecer que todos devem ter oportunidades de participar.



Assim, uma atividade aparentemente simples reúne experiências de raciocínio, linguagem, movimento, cooperação e convivência.



“Quando as crianças organizam uma brincadeira, precisam tomar decisões, construir acordos e lidar com situações que nem sempre acontecem como imaginavam. São experiências que contribuem para o desenvolvimento da autonomia e para a compreensão das relações sociais”, afirma a diretora.



O papel do educador é também saber observar



Se a brincadeira espontânea oferece tantas possibilidades de aprendizagem, isso não significa que o adulto deva se afastar completamente. Seu papel, no entanto, pode ser diferente daquele desempenhado em uma atividade dirigida.



Ao observar as crianças sem interferir continuamente, o educador consegue identificar interesses, formas de pensar, maneiras de se relacionar e desafios que surgem durante as interações.



Uma disputa por um brinquedo, a criação de uma regra ou a escolha de um personagem podem revelar aspectos importantes do desenvolvimento infantil e indicar situações em que a mediação do adulto será necessária.



Na Escola Soleil, que atende exclusivamente crianças do berçário à educação infantil, o brincar integra a proposta pedagógica. A instituição valoriza tanto as atividades planejadas quanto os momentos de exploração espontânea, em ambientes que incluem espaços ao ar livre e contato com elementos da natureza.



A proposta é oferecer condições para que as crianças possam experimentar, investigar e criar, respeitando seus interesses e as necessidades de cada etapa do desenvolvimento.



“Observar uma criança brincando é uma oportunidade de conhecê-la melhor. Quando não interferimos o tempo todo, conseguimos perceber o que desperta sua curiosidade, como ela resolve problemas, quais relações estabelece e de que maneira expressa seus desejos. Essa escuta é fundamental para o trabalho pedagógico”, enfatiza Lúcia.



Brincar também é aprender



Para a educadora, um dos equívocos mais comuns é estabelecer uma separação rígida entre os momentos de aprendizagem e os momentos de brincadeira, como se o conhecimento fosse construído apenas durante atividades estruturadas.



Na primeira infância, experiências lúdicas participam da construção de conhecimentos matemáticos, linguísticos, sociais e emocionais. Ao organizar objetos, inventar histórias, negociar regras e experimentar movimentos, as crianças desenvolvem diferentes formas de compreender o ambiente e de interagir com ele.