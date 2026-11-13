Jovem Aprendiz: Espro oferece 3.775 vagas no Brasil

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos voltada à inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho, está com 3.775 vagas de Jovem Aprendiz abertas em 35 localidades de 12 estados e do Distrito Federal. As oportunidades são para atuação em empresas de diferentes setores, em áreas como administração, logística, produção e atendimento, entre outras.

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São Paulo concentra o maior número de oportunidades, com 2.402 vagas. São 791 na capital, 587 em Jundiaí, 305 em Campinas, 185 em Osasco, 103 em São Bernardo do Campo, 68 em Amparo, 65 em Guarulhos, 65 em Sorocaba, 52 em Sumaré, 51 em São José dos Campos, 44 em São José do Rio Preto, 32 em São Carlos, 28 em Ribeirão Preto e 26 em Santos.

Em Minas Gerais, há 556 vagas: Contagem (182), Extrema (165), Belo Horizonte (130), Pouso Alegre (35), Poços de Caldas (23) e Uberlândia (21). O Rio de Janeiro reúne outras 184 oportunidades, enquanto no Espírito Santo, Vitória conta com 56.

Na região Sul, o Paraná oferece 181 vagas, distribuídas entre Curitiba (106), Londrina (49) e Cascavel (26). Em Santa Catarina, são 102 oportunidades, com 61 em São José, 27 em Itajaí e 14 em Joinville. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre soma 100 vagas.

No Nordeste, são 47 oportunidades em Recife, 32 em Salvador e 21 em Fortaleza. No Centro-Oeste, Brasília tem 43 vagas e Goiânia, 36. Na região Norte, Belém conta com 15.

Aprendizagem em alta

A oferta ocorre em um cenário de expansão da aprendizagem profissional no país. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Brasil alcançou um novo recorde histórico em setembro de 2026, com cerca de 745 mil jovens aprendizes em atividade. O dado reforça o avanço dessa modalidade de inserção no mercado de trabalho, que combina formação teórica e experiência prática nas empresas.

Podem participar dos processos seletivos jovens de 14 a 23 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio ou o ensino médio técnico. Os contratados dividem a semana entre quatro dias de atividades práticas na empresa e um dia de formação teórica no Espro.

A remuneração é proporcional à carga horária do contrato, respeitando, no mínimo, o valor do salário mínimo por hora, inclusive durante a formação teórica. O contrato de aprendizagem também garante direitos como 13º salário, férias, vale-transporte e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Benefícios adicionais variam conforme a vaga.

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