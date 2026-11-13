Brindes corporativos têm pico de demanda no fim do ano

O mercado de brindes corporativos vive no último trimestre do ano o seu período de maior movimento, impulsionado pela procura de empresas que presenteiam clientes e colaboradores nas festas de fim de ano. O segmento movimentou cerca de R$ 3,1 bilhões em 2024, segundo levantamento da consultoria LTP, e boa parte desse volume se concentra nos meses finais do calendário.

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Além do gesto de agradecimento, o brinde de fim de ano tem sido tratado como ferramenta de relacionamento e de reconhecimento interno, usado em ações de endomarketing e na manutenção da base de clientes. O mesmo levantamento projetou, para 2025, um crescimento de 12% no setor, com receita estimada em R$ 3,47 bilhões — movimento que acompanha a consolidação do item personalizado como parte do planejamento de marketing das empresas.

Concentração no último trimestre

A sazonalidade é a marca do período. A procura se concentra entre outubro e dezembro, com pico no último mês, quando confraternizações e entregas pressionam os prazos de produção e logística. “A demanda se concentra no último trimestre do ano, e quem deixa para dezembro enfrenta prazos apertados de produção e entrega”, afirma Rodrigo Pereira, CEO da Innovation Brindes, fábrica de brindes corporativos em São Paulo.

Segundo o executivo, a concentração dos pedidos no fim do ano torna a antecedência um fator decisivo, já que a aprovação da arte, a personalização e a entrega competem com o volume de todo o mercado no mesmo intervalo. A recomendação recorrente no setor é iniciar a definição dos brindes ainda no terceiro trimestre.

Do gesto sazonal ao calendário de relacionamento

O período também funciona como momento de planejamento. Ao fechar a ação de fim de ano, parte das empresas já organiza o calendário de relacionamento do ano seguinte, distribuindo datas comemorativas, campanhas internas e ações com clientes ao longo de 2027. Nessa leitura, o brinde deixa de ser uma formalidade sazonal e passa a integrar a estratégia de retenção e de presença de marca.

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A escolha dos itens acompanha essa lógica. Produtos de uso cotidiano e maior durabilidade, como garrafas e copos térmicos, tendem a prolongar a lembrança da marca, enquanto kits ligados à confraternização reforçam o vínculo no próprio evento. Para o setor, o fim de ano concentra o pico de vendas, mas o retorno tende a ser maior quando a ação integra um calendário contínuo, em vez de se restringir a dezembro.