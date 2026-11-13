Provedores usam streaming e TV na Black Friday

Provedores de internet estão aproveitando a Black Friday para lançar combos de TV e streaming, buscando aumentar o ticket médio, reduzir a taxa de cancelamento e se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo. Segundo reportagem publicada pela TELETIME em 12 de agosto de 2026, com base em informações fornecidas pela operadora Vero, 42% de sua base de clientes de banda larga já contratavam serviços adicionais. Desse total de vendas complementares, 85% correspondiam a serviços de streaming.



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Segundo Carolina Straccia, gerente de marketing da MultTV, a estratégia vai além da simples oferta de conectividade: “Na Black Friday, o consumidor vê muitas ofertas de internet; ao agregar TV e streaming, o provedor oferece solução completa e fortalece a relação com o assinante”. Ao combinar internet com entretenimento, o provedor cria planos diferenciados que atendem a perfis variados de consumo, ampliando a percepção de valor e a retenção de clientes.



Valor agregado como estratégia de crescimento



Os principais benefícios são o aumento do ticket médio, a retenção de assinantes e a diferenciação comercial. Combos de internet e TV permitem monetizar a base com opções de conteúdo que se ajustam às necessidades de cada público, enquanto a oferta de serviços complementares eleva a percepção de valor do contrato e diminui a propensão à troca de fornecedor.

A diferenciação também se reflete na comunicação: em vez de focar apenas em megabits, preço e promoções, os provedores podem destacar acesso a canais, filmes e séries em múltiplos dispositivos, tornando a proposta mais relevante para o dia a dia do assinante.



Black Friday como ponto de partida para novas ofertas



A data funciona como um laboratório para testar combos, medir a adesão e identificar os serviços com maior potencial de venda. Para avaliar o desempenho, recomenda?se acompanhar cinco indicadores: ticket médio, adesão aos serviços adicionais, taxa de conversão, taxa de cancelamento e rentabilidade por assinante.

Essas métricas permitem ajustar campanhas futuras, garantir que a proposta de valor entregue corresponda ao anunciado e sustentar a rentabilidade e a fidelização.



Tecnologia para ampliar o portfólio dos provedores



A MultTV oferece uma plataforma que integra canais ao vivo, conteúdo on?demand e pacotes premium, possibilitando a criação de aplicativos personalizados com a marca do provedor, sem a necessidade de desenvolver infraestrutura própria de distribuição. Essa solução permite que provedores de diferentes portes explorem novas oportunidades comerciais e reforcem seu posicionamento frente à concorrência.

“Os provedores regionais têm um papel importante no mercado de conectividade e precisam encontrar caminhos para crescer de forma sustentável. A oferta de TV e streaming pode ser uma ferramenta estratégica para diversificar receitas, valorizar a marca e construir um relacionamento mais duradouro com os assinantes. A Black Friday é uma oportunidade para colocar essa estratégia em prática, mas o resultado precisa ser pensado para além de novembro”, conclui Straccia.



Sobre a MultTV



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A MultTV, fundada em 2015, especializa?se em soluções de tecnologia multimídia para provedores de internet, oferecendo compartilhamento de headend, distribuição de canais ao vivo, conteúdo sob demanda, pacotes premium e aplicativos personalizados. A empresa atua em parceria com programadoras e fornecedores de conteúdo para viabilizar soluções voltadas a provedores de diferentes portes.