Com produção local, Bosch entra no segmento de eletrificação

A Bosch está entrando no segmento de eletrificação no Brasil. Com foco inicial em veículos comerciais, a empresa irá produzir na fábrica de Campinas/SP, motores elétricos de propulsão para caminhões, além de componentes elétricos e motores elétricos de baixa tensão.



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“Esse é um movimento estratégico para a Bosch e significa que iremos agregar novos produtos ao segmento de eletrificação, nacionalizando a produção de motores elétricos no Brasil. Na Bosch, acreditamos que a transição para a mobilidade sustentável ocorre por meio de múltiplas frentes, reduzindo a dependência de uma única tecnologia e permitindo uma adaptação gradual de mercados e da infraestrutura. O Brasil possui muitas alternativas de fontes de combustível e nós temos diversas soluções disponíveis para apoiar essa transição”, afirma Gastón Diaz Perez, CEO e Presidente da Bosch América Latina.

A novidade faz parte do pacote de investimentos de 1 bilhão de reais, anunciado pela empresa em abril de 2026, que inclui também aportes em digitalização, pesquisa, desenvolvimento e ampliação da capacidade produtiva da empresa na América Latina. Atualmente, Campinas/SP já produz motores elétricos para levantadores de vidro e movimentação de bancos, por exemplo. A partir de 2027, a unidade amplia a produção nesse segmento e passa a fabricar localmente motores elétricos para propulsão de caminhões e reboques, além de comercializar componentes como inversores e unidades de controle e transmissão, voltados para eletrificação de veículos comerciais.

Parceria com a Randoncorp



A Bosch e a Randoncorp, por meio da divisão de eletromobilidade da Suspensys – empresa especializada no desenvolvimento e na fabricação de sistemas de suspensão e eixos para veículos comerciais (caminhões, ônibus e implementos rodoviários), firmaram um acordo para explorar a viabilidade de negócios em sistemas integrados com a comercialização de eixos de tração eletrificados para veículos comerciais, com foco em duas soluções.

A primeira integra eixo de tração e motor elétrico em um sistema auxiliar elétrico que reduz o consumo de combustível por meio da regeneração de energia. Chamado de e-Sys, ele é o primeiro eixo de tração para aplicações híbridas da América Latina. Desenvolvido de forma pioneira pela Suspensys em conjunto com o Centro Tecnológico Randon (CTR), ele funciona como um eixo eletrificado adicional inteligente que adiciona potência e eficiência ao transporte de cargas brasileiro.

A segunda, chamada REA (Ridig eAxle), trata-se do eixo de propulsão elétrico integrado, que traciona o veículo no modo 100% elétrico. O sistema é formado por motor elétrico, inversor, caixas de transmissão com marchas da Bosch e sistemas mecânicos da Suspensys.

“A parceria com a Randoncorp, por meio da Suspensys, amplia nossa força e presença no mercado de eletrificação e é extremamente relevante para que as duas empresas participem desse momento da mobilidade brasileira com produtos inovadores e de alta tecnologia. Dessa forma, a Bosch amplia a nacionalização de eletrificados no Brasil e marca o início de uma nova etapa na estratégia para o segmento de eletrificação”, afirma Luis Szeles, Presidente Regional de Electrified Motion na Bosch América Latina.

“Com a parceria, buscamos viabilizar novas oportunidades comerciais e tecnológicas em sistemas integrados, aliando nossos conhecimentos e fortalezas para construção de soluções sustentáveis e adequadas ao mercado regional”, complementa o Gerente de Eletromobilidade da Suspensys, Pedro Orlando.

Combinando forças, estrutura e expertise, a parceria de longo prazo entre as duas empresas busca desenvolver e oferecer soluções e componentes elétricos para o mercado de veículos comerciais na América Latina. Com foco em inovação e na visão das últimas tendências, os produtos resultantes da parceria prometem impulsionar a mobilidade elétrica no mercado de veículos comerciais, oferecendo soluções desenvolvidas localmente, centradas nos desafios da eletrificação, próprios do mercado brasileiro e latino-americano.

Soluções para veículos comerciais na Fenatran



Essa novidade é um dos destaques da Bosch na Fenatran – principal feira do segmento de veículos comerciais e transporte de cargas da América Latina, onde a Bosch participa pela primeira vez como expositora, entre os dias 9 e 13 de novembro de 2026.

No estande da empresa (E255), os visitantes podem conhecer tecnologias de última geração para veículos comerciais, tais como: o eAxle, uma solução integrada de propulsão elétrica, que alia desempenho, eficiência e compactação em arquiteturas eletrificadas, o sistema Dual Fuel Diesel Etanol, que permite que motores originalmente movidos a diesel também utilizem etanol por meio da adição de um sistema de injeção dedicado, operando em paralelo ao original, o Servotwin, sistema de direção eletro-hidráulica que combina assistência eletrônica e recursos avançados de controle para veículos comerciais, a Bomba Diesel de Alta Pressão Lubrificada a Óleo, voltada a sistemas de injeção de alta eficiência para motores diesel, e componentes para Sistemas a Gás Natural, que ampliam as alternativas tecnológicas disponíveis para o transporte comercial.

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Na área de segurança e conectividade, a Bosch exibe a nova solução de Telemetria para Caminhões, os sistemas ADAS de controle, conectividade e software, com uso de IA e processamento de dados em tempo real, por meio de câmeras multifuncionais, radares e monitoramento do motorista e ocupantes, além de soluções de cibersegurança da ETAS, com desenvolvimento de software automotivo. Os visitantes também podem conhecer detalhes sobre a rede de oficinas credenciadas Bosch Diesel Center, Bosch Diesel Service e Bosch Centro de Direções, que entregam diagnósticos completos e soluções integradas de reparação para sistemas diesel, com rigorosos padrão de qualidade Bosch.