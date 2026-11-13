Prêmio L’Auto Preferita celebra legado de Claudio Carsughi

O Grupo Carsughi promoverá, no dia 18 de novembro de 2026, a 12ª edição do Prêmio Carsughi L’Auto Preferita, em São Paulo. O evento reunirá representantes da indústria automobilística e jornalistas especializados para reconhecer veículos, executivos e iniciativas avaliados ao longo do ano.

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A cerimônia também prestará homenagem ao jornalista Claudio Carsughi, falecido em setembro de 2026 aos 93 anos, mantendo viva a memória que inspirou a criação do prêmio em 2015. "Criamos o prêmio para homenagear meu pai em vida e permitir que acompanhasse esse reconhecimento ao lado dos profissionais e empresas que fizeram parte de sua trajetória", afirmou Claudia Carsughi, diretora do Grupo e idealizadora do prêmio.

Na edição de 2026, o concurso contemplará veículos em 15 categorias distribuídas em seis grupos: Automóvel de Passeio (Compacto e Médio/Grande); SUV (Pequeno/Compacto, Médio, Grande e Luxo); Picape (Pequena/Intermediária, Média, Grande e Luxo); Elétrico (Compacto, Médio, Grande e Luxo); Híbrido (Compacto, Médio, Grande e Luxo); e Esportivo. Além disso, serão premiados Executivo do Ano e Prática ESG.

A seleção será feita por um júri composto por jornalistas que cobrem o setor, dirigem os veículos participantes e analisam suas propostas. O júri da 12ª edição inclui Claudia Carsughi (Portal Carsughi - UOL/SP), Benê Gomes (Bene Autos TV - SBT/SP), Brenno Rossi (VeiculArte/SP), Camila Camanzi (Carros com Camanzi/MG), Clayton Sousa (Última Marcha/DF), Daniel Neves (UOL Carros/SP), Fabiano Mazzeo (Blogauto/SP), Fernando Calmon (Coluna do Calmon/SP), Gerson Borini (Canal Autoentusiastas/SP), Giu Brandão (Mundo sobre Rodas/AL), Isadora Carvalho (Jornal do Carro/SP), João Brigato (Auto+/SP), Jorge Finardi Filho (Supertop Motor/SP), Lucia Camargo Nunes (Portal Via Digital/SP), Luís Otávio Pires (Acelera Aí/MG), Marcos Camargo (Portal R7/SP), Renato Maia (Falando de Carros/SP), Sergio Quintanilha (Guia do Carro/SP), Silvio Menezes (Carro Arretado - SBT/PE), Tarcísio Dias (Mecânica Online/PE), Vinicius Montoia (Jornal do Carro/SP) e Vagner Aquino (Diário do Grande ABC/SP). Cada jurado traz experiência acumulada na cobertura e no contato direto com os veículos inscritos, garantindo diversidade de perspectivas.

Empresas interessadas em apoiar a edição de 2026 podem solicitar informações sobre as modalidades de apoio diretamente a Claudia Carsughi, pelo e?mail claucarsughi@gmail.com.

Claudio Carsughi nasceu em 13 de outubro de 1932, em Arezzo, Itália, e chegou ao Brasil em 1946. Iniciou a carreira como correspondente do Corriere dello Sport, cobrindo a preparação da Copa do Mundo de 1950. Formado em engenharia, dedicou?se ao jornalismo, atuando por mais de seis décadas na Rádio Jovem Pan, nas rádios Bandeirantes e Record, nas revistas Quatro Rodas, Placar, Gazeta Esportiva, Jornal da Tarde, e nas equipes da ESPN Brasil, SporTV, Rádio Nacional e TV Brasil. Na área automotiva, acompanhou lançamentos, avaliou veículos e analisou transformações da indústria brasileira, combinando sua formação técnica com a prática jornalística. Claudio Carsughi faleceu em São Paulo em 10 de setembro de 2026.

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Esta edição mantém o propósito original do prêmio: reconhecer o trabalho da indústria automotiva e reunir os profissionais que acompanham o setor, ao mesmo tempo em que celebra o legado de Claudio Carsughi e o transmite às próximas gerações.