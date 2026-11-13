Monkey celebra 10 anos com a 1ª edição do Monkey Awards

A Monkey, plataforma global de soluções para gestão de capital de giro e duplicata escritural, realizou a primeira edição do Monkey Awards, premiação criada para celebrar os 10 anos da empresa. O evento aconteceu no Rosewood São Paulo e reconheceu empresas que se destacaram na transformação de suas operações financeiras e no fortalecimento de suas cadeias de fornecimento.

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A iniciativa nasceu da busca por uma forma de comemorar a primeira década da companhia que colocasse em evidência quem fez parte dessa trajetória: clientes que repensaram a forma de gerir o capital de giro, fornecedores que cresceram junto com eles e instituições financeiras que apostaram no modelo desde o início.

“Toda relação de negócio começa com alguém disposto a confiar. Há dez anos, clientes, fornecedores e bancos escolheram construir esse mercado com a gente, e hoje centenas de empresas fazem parte dessa história. O Monkey Awards celebra quem chegou até aqui conosco. E o próximo capítulo é o que mais nos empolga”, afirma Bruno Oliveira, cofundador da Monkey.

Os prêmios foram distribuídos em três categorias: Instituições Financeiras, Sacados e Fornecedores. Os critérios consideraram indicadores como volume operado, número de programas e produtos ativos, presença internacional, impacto ESG e indicações de novos clientes.

Abaixo é possível conhecer alguns dos vencedores:

Global Banking Partner Award – BTG Pactual Empresas: instituição financeira que levou a parceria com a Monkey além das fronteiras, com operações em mais de um país.

instituição financeira que levou a parceria com a Monkey além das fronteiras, com operações em mais de um país. Future Growth Partner Award – Gerdau: cliente com o maior potencial de crescimento na plataforma.

cliente com o maior potencial de crescimento na plataforma. Founding Partner Award – Saint-Gobain: cliente que realizou a primeira operação na plataforma.

cliente que realizou a primeira operação na plataforma. Ecosystem Leadership Award – Saint-Gobain: cliente com o maior número de fornecedores operando na plataforma.

cliente com o maior número de fornecedores operando na plataforma. Client Advocacy Award – Scania: cliente que mais indicou a Monkey para outras empresas.

cliente que mais indicou a Monkey para outras empresas. Sustainable Impact Award – Suzano: cliente que transformou seus compromissos ESG em ações concretas junto aos fornecedores.

cliente que transformou seus compromissos ESG em ações concretas junto aos fornecedores. Competitive Excellence Award – Suzano: cliente com o maior número de instituições financeiras operando na plataforma.

cliente com o maior número de instituições financeiras operando na plataforma. Working Capital Leadership Award – Anglo American: fornecedor ativo com o maior volume total operado na plataforma.

fornecedor ativo com o maior volume total operado na plataforma. Multi-Program Excellence Award – Univar Solutions Brasil: fornecedor que participa do maior número de programas na plataforma.



Próxima edição em 2027

O Monkey Awards terá nova edição em 2027, com o objetivo de reconhecer mais empresas que estão mudando a forma de gerir o capital de giro e mostrando, na prática, que é possível transformar a operação financeira e fazer toda a cadeia crescer junto.

Sobre a Monkey

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Fundada em 2016, a Monkey é uma fintech com atuação global especializada em soluções de capital de giro para a cadeia de suprimentos. Por meio de um marketplace, a empresa conecta sacados, fornecedores e instituições financeiras em operações de antecipação de recebíveis e de duplicata escritural. O modelo permite que os sacados otimizem seu capital de giro e fortaleçam sua cadeia de fornecimento, que os fornecedores tenham acesso a liquidez em condições mais competitivas e que as instituições financeiras ganhem escala em suas operações.