Cadeado no caderno leva privacidade à escrita à mão

Escrever à mão faz bem para o cérebro? Pesquisadores da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU) foram atrás da resposta com um eletroencefalograma de 256 sensores, monitorando 36 universitários enquanto eles escreviam à mão e enquanto digitavam. A conectividade entre diferentes regiões do cérebro aumentou durante a escrita à mão e não apareceu na digitação.

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"Mostramos que, ao escrever à mão, os padrões de conectividade cerebral são muito mais elaborados do que ao digitar num teclado", afirmou a professora Audrey van der Meer, coautora do estudo publicado em 2024 na revista Frontiers in Psychology. Segundo ela, esse tipo de conectividade é conhecido por ser crucial para a formação da memória. Como os participantes escreviam com caneta digital sobre uma tela, o ganho está no movimento da mão formando as letras, seja no papel ou na tela.

A academia da mente

A discussão ganha força num momento em que boa parte do trabalho intelectual passou a ser delegada a assistentes de inteligência artificial. Um estudo do MIT Media Lab divulgado em 2025, ainda sem revisão por pares, acompanhou 54 participantes escrevendo redações com e sem ajuda do ChatGPT e encontrou a conectividade cerebral mais fraca no grupo que usou a ferramenta.

Lucas Maia, sócio-fundador da LUMAI, marca de utilidades domésticas que tem uma linha própria de cadernos com cadeado, vê nesse cenário uma das razões da procura pelo papel. "É uma necessidade latente hoje. Com a chegada forte da IA, as pessoas estão pensando menos, e já existe uma tendência de volta da necessidade de escrever pra mente. Assim como a academia virou uma necessidade pro corpo".

Diário ajuda na ansiedade?

O hábito de manter um diário também tem respaldo científico. Num ensaio clínico randomizado publicado em 2018 na JMIR Mental Health, pesquisadores acompanharam 70 adultos com sintomas elevados de ansiedade. Metade deles passou 12 semanas escrevendo cerca de 15 minutos, três vezes por semana, sobre experiências positivas do dia. Esse grupo teve menos sofrimento mental e menos ansiedade que o grupo de comparação no primeiro mês, além de mais resiliência. O estudo é preliminar e o diário era feito pela internet, o que liga o benefício ao hábito de escrever com regularidade, em qualquer suporte.

O cadeado e a tela bloqueada

Se escrever à mão traz vantagens, por que tanta gente ainda prefere o bloco de notas do celular para registrar o que pensa? Para Maia, a explicação passa pela privacidade. O celular tem senha e biometria. O caderno comum fica aberto em cima da mesa, ao alcance de qualquer pessoa da casa.

"Os cadernos com cadeado surpreenderam muito a gente", diz Maia. "No começo, percebemos que muita gente prefere escrever no computador ou no celular por conta das senhas, que protegem o conteúdo. Então veio a ideia de criar a senha pra que você consiga escrever à mão e guardar só pra você o que é seu." No site lumaistore.com.br, o caderno com cadeado Cartagena tem cadeado de senha numérico, capa dura e 150 folhas pautadas em tamanho A5, e o Silêncio do Cosmos usa um cadeado lateral.

Quem escreve no papel hoje

O público é mais variado do que a imagem do diário adolescente sugere. "Tem quem compra pra usar como diário, quem usa no planejamento pessoal e de trabalho, e até quem usa pra desenhar e escrever histórias", conta Maia. Segundo ele, quem procura os cadernos costuma estar atento a desenvolvimento pessoal, saúde mental, hábitos e produtividade. Ele também é usuário. "Eu uso todos os dias aqui no escritório, a maior parte pra colocar tarefas e insights que vou tendo durante o dia. E tenho um outro que tenho usado pra levar em viagem comigo".

Como planejar a semana no papel

O planejamento semanal no caderno pode ser organizado em uma rotina de aproximadamente 15 minutos, em um momento fixo da semana, como a noite de domingo. O processo pode ser dividido em quatro etapas.

1. Registrar as pendências: a primeira etapa consiste no registro de tarefas e assuntos pendentes, sem necessidade de ordenação inicial. Demandas de trabalho, atividades domésticas, contas e recados podem ser reunidos em uma mesma página para posterior organização.

2. Separar compromissos de tarefas: os compromissos com data e horário definidos são distribuídos pelos dias da semana. Já as tarefas com prazos flexíveis permanecem em uma lista separada.

3. Definir uma prioridade por dia: a escolha de uma tarefa prioritária para cada dia ajuda a estabelecer o foco do planejamento, considerando os prazos e o tempo disponível.

4. Revisar o planejamento ao fim do dia: uma breve revisão permite identificar as atividades concluídas e reorganizar as pendências. O registro de ideias e observações também pode integrar essa etapa, como ocorre na rotina de Maia no escritório.

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Com o tempo, o caderno reúne um histórico das atividades planejadas e realizadas, além das ideias registradas ao longo da semana. Nos modelos com cadeado, o fechamento oferece uma camada adicional de privacidade para essas anotações.