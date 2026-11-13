Cristo Redentor é iluminado em laranja por campanha DPOC

Em pleno mês de Conscientização da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o monumento ao Cristo Redentor será iluminado em laranja nesta segunda-feira, 16 de novembro, para a ação Luz para a DPOC, em cerimônia realizada no Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a partir das 20h30. Liderada pela CDD – Crônicos do Dia a Dia, a iniciativa marcará o Dia Mundial da DPOC, celebrado em 18 de novembro, e integrará a campanha “Respire Sonhos”, visando à ampliação do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo da doença.

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“A DPOC rouba o fôlego aos poucos, e a maioria das pessoas só descobre a doença quando já perdeu parte importante da função pulmonar. Falta de ar não é apenas ‘coisa da idade’. Queremos que nenhum paciente siga sem diagnóstico por falta de informação ou de acesso a um exame simples”, afirma Gustavo San Martin, fundador e diretor-geral da CDD.

Uma doença comum, grave e pouco diagnosticada

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica reúne condições como a bronquite crônica e o enfisema, que obstruem de forma persistente a passagem de ar nos pulmões. Não tem cura, mas tem tratamento: diagnosticada cedo, a progressão pode ser retardada e a qualidade de vida, preservada.

No mundo, a DPOC é a quarta causa de morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença provocou 3,5 milhões de óbitos em 2021, cerca de 5% de todas as mortes registradas no planeta. Projeções citadas pelo Ministério da Saúde indicam que o número de casos pode chegar a cerca de 600 milhões até 2050.

No Brasil, a DPOC é a quinta causa de morte entre todas as idades e a quinta maior causa de internação no SUS entre pacientes com mais de 40 anos, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da doença, atualizado pelo Ministério da Saúde em novembro de 2025. Entre 2000 e 2019, foram registrados 1.132.968 óbitos relacionados à DPOC no país, como causa básica ou associada, o equivalente a 5% de toda a mortalidade do período.

O peso da doença contrasta com o desconhecimento sobre ela. Na Grande São Paulo, o estudo PLATINO encontrou DPOC em 15,8% da população acima de 40 anos. No acompanhamento de nove anos do mesmo estudo, 70% dos novos casos não tinham recebido diagnóstico médico.

Os sinais de alerta são falta de ar, sobretudo aos esforços, tosse persistente, catarro e chiado no peito. Como avançam devagar, costumam ser confundidos com cansaço ou envelhecimento. O tabagismo é a principal causa, incluindo dispositivos eletrônicos para fumar, cachimbo e narguilé, mas poluição do ar, fumaça de fogão a lenha, exposição ocupacional a poeiras e gases, fatores genéticos e infecções respiratórias na infância também contribuem.

O diagnóstico é confirmado pela espirometria, um exame simples de sopro, indicado pelo Ministério da Saúde para pessoas com sintomas respiratórios persistentes ou fatores de risco, como fumantes e ex-fumantes. O Dia Mundial da DPOC é organizado pela Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) desde 2002 e acontece na terceira quarta-feira de novembro.

Pacientes também são agenda de sustentabilidade

Nos aspectos sociais da agenda de sustentabilidade da indústria, o relacionamento com pacientes e associações de pacientes e o compromisso com o acesso a medicamentos ainda costumam ocupar menos espaço do que merecem. A agência entende que esse relacionamento é um dos pilares do compromisso social das empresas de saúde, já que os pacientes são a própria razão de ser do setor.

Sobre a CDD – Crônicos do Dia a Dia

A CDD é uma associação de pacientes sem fins lucrativos, criada em 2018, que atua na conscientização, informação e articulação de políticas públicas para pessoas que convivem com condições crônicas de doença, entre elas a DPOC e a asma grave. Mais informações em cdd.org.br.

SERVIÇO:



Cerimônia Luz para a DPOC e Iluminação do monumento ao Cristo Redentor em laranja pela conscientização sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Data: 16 de novembro de 2026

Horário: 20h30

Local: Santuário Cristo Redentor, Rio de Janeiro (RJ)

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Fontes:

? OMS – Chronic obstructive pulmonary disease (fact sheet)

? Ministério da Saúde – PCDT da DPOC, Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 29/2025

? BVS/Ministério da Saúde – Dia Mundial da DPOC

? Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases – World COPD Day 2026

? CDD – Relatório Anual 2022